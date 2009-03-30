İstanbul'da AKP-CHP düellosu

İstanbul'da AKP'nin adayı Kadir Topbaş ile CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında sandıkların açılmaya başladığı ilk saatten itibaren kıyasıya bir yarış başladı.



Yüzde 40-42 oy oranı arasında gidip gelen AKP ve CHP arasındaki puan farkı zaman zaman yüzde 1'e düştü. İki partinin yöneticileri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla birbirlerine meydan okudu.



Sütlüce'deki AKP İstanbul İl Merkezi'ne giden Kadir Topbaş, kendinden emin bir açıklama yaptı. Topbaş, bir basın mensubunun, "Teşekkür konuşmasını yazdınız mı, sabah çok emin görünüyordunuz, yoksa bekleyip görüp mü yazacaksınız? Konuşmanızın mesajı ne olacak?" sorusu üzerine, "Yazmadım. kağıttan okuyarak konuşma yapmayacağım, duygularımı yansıtmak istiyorum. Sonuç alalım ondan sonra inşallah birlikte olacağız" dedi.



Kılıçdaroğlu ise sandıklardan çıkan sonuçlarla ilgili ilk değerlendirmesinde yorum yapmak için erken olduğunu söyleyemle birlikte, "Ama bizim koyduğumuz hedefin gerçekleşeceği anlaşılıyor. Umuyorum, ilerleyen saatlerde sağlıklı bir sonuç elde edilir ve biz beklediğimiz hedefe ulaşmış oluruz" dedi. Seçim kampanyasına başlamadan önce asgari yüzde 40’lık bir hedefinin olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bugün de aynı oranı söylüyorum. En az yüzde 40'lık bir oy alacağımızı düşünmüştüm. Umuyorum, ilerleyen saatlerde biz bunu aşarız. Yani asgarinin üstüne çıkmış oluruz. İstanbul Anakent Belediye Başkanlığı'nı göğüslemiş oluruz" dedi. "Sayın Topbaş’ın oy kullandığı sandıktan sizin çıkmanız hakkında ne diyeceksiniz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Espiriyle yanıt vereyim. Gittiğim yerlerde yurttaşlar 'Topbaş oyunu CHP'ye ver' demişlerdi. Sanıyorum bunun sonucunda Kadir Topbaş etkilenmiş olacak ki belki O da oyunu CHP’ye vermiştir" karşılığını verdi.



Rekabet 21.30'da kızışmaya başladı



Saat 21.40'ı gösterdiğinde CHP'li Gürsel Tekin, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, televizyon kanallarından seçim sonuçlarını izlerken farklı sonuçların sunulduğunu gördüklerini söyleyerek, "Bunun sebebi de çok büyük bir ihtimalle kanallara farklı yerlerden sonuçların gitmesi. Fakat biz size gerçek sonuçları açıklıyoruz. Sandıkların yüzde 90'ı açılmıştır. Çıkan sonuçlar yüzde 41.57 CHP, yüzde 40.09 AKP'dir. Arada çok az bir fark vardır. Sonuç da böyle olacak gibi. Arkadaşlarımız sandıklara sahip çıksınlar" dedi. Seçim sonuçlarında manipülasyon iddialarına Tekin, "Bunları düşünmek bile istemiyorum" diye karşılık verdi.



"Son gülen iyi güler"



Tekin'in bu açıklamasının ardından saat 22.00'de AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu kameralar karşısına geçti. Babuşçu, Tekin'in iddialarının doğruyu yansıtmadığını, henüz oyların yüzde 30'unun sayıldığını, kendi tespitlerine göre yüzde 49 oy oranına ulaştıklarını da iddia ederek, "Gürsel Tekin toplumu manipüle etmeye yönelik, teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ucuz ve basit bir yöntemle morallerini bozmaya yönelik açıklama yaptı. Biz çok tecrübeli bir teşkilatız. Son gülenin iyi güleceğini biliyoruz" dedi. Partililerin uzun süre ayakta alkışlayarak destek verdiği Babuşçu, sandık başında çalışan AKP'lilerin daha hızlı çalışarak sonuçların kısa sürede açıklanmasını istedi. Tekin'in seçimi kaybetmiş olmanın yarattığı travmayla böyle bir açıklama yaptığını savunan Babuşçu, kendi sandık müşahitlerinin geçeceği sonuçları bekleyeceklerini sözlerine ekledi.



"Belli ki AKP'de telaş var"



Babuşçu'nun açıklamasının ardından saat 22.10'da yeniden bir açıklama daha yapan Gürsel Tekin, "AKP İl Başkanı'nın rahatsızlığını anlamış değilim. Ben elimdeki bir bilgiyi paylaştım. Biz siyasetin sorumluluğunda kişileriz. Kendisi 'Yüzde 30'u açıldı ama biz kazandık' diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor? Kendisinin telaşlanmasına gerek yok. Zaten 1-2 saat sonra tüm sonuçlar belli olacak.



Açıkladığı rakamların kaynağı konusundaki ısrarlı sorulara yanıt vermeyen Tekin, "Ben YSK değilim. Sadece elimdeki bilgileri paylaşmak istemiştim. Böyle polemikler yaratanlara cevap vermek istemiyorum. Ben kendisine soruyorum, siz niye veri veremiyorsunuz? Belli ki AKP'de bir telaş var" diye konuştu. Tekin'in açıkladığı sonuçların, sandık başlarında görevli partililerin il başkanlığına aktardıkları rakamlardan elde edildiği öğrenildi.

