İstanbul'da Akfa Holding'e 'FETÖ' operasyonu; patron dahil 50 gözaltı

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin üyesi yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A-101) düzenlenen operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş ve eşinin de aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı. Akfa Holding tarafından 2011-2015 yıllarında toplanan 40 milyon dolar 'himmet' parasının, ABD ve Kanada'da bulunan dernek ve okullara aktarıldığı iddia ediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, finans desteği sağladığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile A-101 marketler zincirinde arama, el koyma işlemi başlattı.

Operasyonda, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 50 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 7'sinin yurt dışında olduğu bildirildi. Zanlılardan 63'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akfa Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, A-101 marketler zincirinin holdingle ilişkisinin tespit edildiği ve bu nedenle arama yapılan şirketler arasına dahil edildiği bildirildi.

Eşi de gözaltında

İstanbul Mali Şube Müdürlüğü Ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında AKFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş ile eşi Yeliz Aktaş, Üsküdar Kandilli’deki villalarında gözaltına alındı. Fatih Aktaş ve eşi daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Tekerlekli sandalyede gözaltı

Tekerlekli sandalyeyle hastaneden çıkarılan Aktaş’ın, 1 ay önce geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi.

Aktaş ile eşi, sağlık kontrolünün ardından da Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı nezarethanesine götürüldü.

El koyma kararı verildi

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akfa Holding ve 51 alt şirketi ile A-101 marketler zincirinde arama, el koyma işlemi başlattı.

Şüphelilerden 7'si yurt dışında

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında olduğu bildirildi. Zanlılardan 63'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MASAK 'ilişki'yi tespit etti

Akfa Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından yapılan incelemelerde, A-101 marketler zincirinin holdingle ilişkisinin tespit edildiği ve bu nedenle arama yapılan şirketler arasına dahil edildiği bildirildi.

40 milyon dolarlık 'himmet' iddiası

Öte yandan, Akfa Holding tarafından 2011-2015 yıllarında toplanan 40 milyon dolar "himmet" parasının Bank Asya üzerinden ABD merkezli Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk Derneği, Kanada Türkiye Dostluk Derneği, Colegios De Education, Mediterraneo SL, Metropolitan Education, Brooklyn Amitiy School, The Respect İnstitute İnc. ve Wistom School gibi dernek ve kuruluşlara havale edildiğinin belirlendiği iddia edildi.

Holding çalışanları üzerinden havale

Ekipler çalışmaların devamında Bank Asya’ya el konulmasından sonra ’Himmet’ adı altında vatandaşlardan toplanan paraların holding çalışanlarının hesaplarına yatırılarak çalışanlarının hesapları üzerinden yurt dışına havale edildiği de tespit edildi.

20 yıla yakındır faaliyette

20 yıla yakın bir süreden beri faaliyet gösteren Akfa Holding bünyesinde, Delta Mühendislik, Kabataş Mimarlık, Gemtaş, Akfa Taahhüt gibi şirketler bulunuyor. Akfa, teknoloji, inşaat ve hizmet sektöründe faaliyet göseteriyor. Akfa Holding'in sitesinde yer alan bilgiye göre, TRT Belgesel'in teknolojik alt yapısı holdinge bağlı şirket tarafından oluşturuldu.