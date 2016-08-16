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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 44 şirkete 'FETÖ' operasyonu

120 şirket yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı

16 Ağustos 2016 11:18

İstanbul'da Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında örgüte maddi destek sağladıkları öne sürülen 44 şirkete sabaha karşı operasyon düzenlendi. 120 kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

NTV'nin haberine göre, çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyonda, bir holdingin de bulunduğu başta Üsküdar ve Ümraniye'deki adreslerde arama çalışmaları başlatıldı.

Bir polis ekibi de operasyon kapsamında Beykoz'da bulunan lüks bir sitedeki adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında, söz konusu şirketlerin yöneticileri olduğu öğrenilen 120 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 

Polis ekiplerinin şirketlere ait binalardaki çalışmaları sürüyor.

 

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