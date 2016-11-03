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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da akademisyenlere 'FETÖ' operasyonu

Marmara Üniversitesi'nde görevli 40'a yakın akademisyen gözaltına alındı

03 Kasım 2016 13:06

İstanbul'da 'FETÖ' soruşturması kapsamında akademisyenlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Marmara Üniversitesi'nde görevli 40'a yakın akademisyen gözaltına alınırken operasyonun ByLock soruşturması kapsamında yapıldığı bildirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

'FETÖ' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda akademisyen gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Marmara Üniversitesi'nde 12 gözaltı

Marmara Üniversitesi'nde "ByLock" kullanan personele yönelik düzenlenen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Operasyonda ilk belirlemelere göre Marmara Üniversitesi'nde görevli 40'a yakın akademisyen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'FETÖ' soruşturması kapsamında "ByLock" kullanan kişilerin yakalanması amacıyla Marmara Üniversitesi'ne yönelik çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin operasyonunda, aralarında akademisyen ve üniversite personelinin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alındı.

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