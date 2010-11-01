İstanbul'da 'Aile hekimliği' başlıyor

T24 - Aile hekimliği uygulamasında 41'inci il İstanbul oldu. Sağlıkta dönüşüm projesinin en önemli aşaması olan aile hekimliği uygulaması bugün İstanbul'da da başlıyor.





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İstanbul'da 3 bin 645 aile hekimi görev yapacak.

Hekim başına 3 bin 600 kişi düşecek.

İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu "hastaların, kent genelindeki 930 aile sağlığı merkezinden sağlık ocağında sunulan hizmetlerin tamamını alabileceğini" söyledi.

İstanbullular T.C. kimlik numarasını Sağlık Müdürlüğü'nün ''www. istanbulsaglik.gov.tr'' adresindeki ilgili alana yazarak aile hekiminin kim olduğunu öğrenebilecek.



