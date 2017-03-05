İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesinden duyurduğu açıklamada elektrik kesintilerini planlı yapılacağı belirtiliyor. İstanbul’da bazı ilçelerde 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanacak. Kesinti yaşanacak ilçeler şöyle:

ARNAVUTKÖY: MEHMET AKİF ERSOY Mh., GÖKHAN Cd., EGEMEN Cd., ÇELEBİ Cd., AKAR Sk., KUŞTİL Sk., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., KAPTANPAŞA Sk., YÖRE Sk., VARLIK Sk., PREVEZE Sk., GÜLYÜZLÜ Sk., YILDIZLI Sk., ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEYLİKDÜZÜ: BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 14. Cd., 5. Cd., 15. Cd., ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SARIYER: ZEKERİYAKÖY Mh., FİLKULAĞI Sk., 4 Cd., AHLAT Sk., 3 Cd., 1.CD Cd., ve civarında 00:00-06:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH: MİMAR KEMALETTİN Mh., MESİHPAŞA Cd., MESİHPAŞA Mh., AKSARAY Cd., LALELİ Cd., SAİTEFENDİ Sk., İHTİSAP AĞASI Sk., MESİHPAŞA Cd., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENYURT: AKÇABURGAZ Mh., 1584. Sk., 1573. Sk., 1567. Sk., GÖKEVLER Mh., 2312. Sk. ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR: DENİZKÖŞKLER Mh., SEÇKİN Sk., ERSOY Sk., ORHAN VELİ Sk., ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Anadolu yakası elektrik kesintisi

BEYKOZ: 09.00-18.00 saatleri arasında MEHMET AKİF ERSOY, BUDAKDERE ÇIKMAZI 10:00 - 14:00 saat aralığında YAVUZ SELİM – ÇAMLIK



KADIKÖY: 13.00-16.00 saatleri arasında ERENKÖY - HAYRİ EĞMEZOĞLU, KAPTAN ARİF, TELLİKAVAK, ÇELEBİ 09.00 – 12.00 saatleri arasında ŞEMSETTİN GÜNALTAY, KAMİLLER, ÇOBAN YILDIZI



KARTAL: 13.00-14.30 saatleri arasında İSTASYON, DOĞAN, YANKI, OYMAK, SARAYLI, MERDİVENLİ, ÜSKÜDAR, ÇIRAĞAN, TAVUSKUŞU 09.00-19.00 saatleri arasında ÇAVUŞOĞLU - DAĞ, SANAYİ, BATI, FAHRİ KORUTÜRK, YÖRE, SARAY, SARAÇ, AYÇA, METAL, SARIÇİMEN, BOZTEPE, KERPİÇ, AYABAKAN, SEVİLEN, HAŞMET, BUSE, KARA, TOPÇAMLAR, KAPLAN, FISTIKAĞACI 10:00 - 11:30 saat aralığında KORDONBOYU - ANKARA, BELEDİYE, ÜSKÜDAR, BAYIR, ÇİLEK , SERHAT , YAN, TURHAN, BADEMLİ, ŞERİF ALİ, ÇIRÇIR, GEVREK, ÇİMENLİK, HACI ŞAKİR, DR. SADIK AHMET, ACIÇEŞME, KUYU, EGEMENLİK, HARMAN, ERALP 15:00 - 16:30 saat aralığında ÇAVUŞOĞLU - YAKACIK, SPOR, BARBAROS HAYRETTİNPAŞA, ÇAY, PORTAKAL, ŞEHİT ŞENOL YAZICI, NAR, AKİDE, KORU, ÖZEL, NAMIK KEMAL , ŞEHİT YASİN ÖLMEZ, LATİFE, ŞEHİT İBRAHİM KORAY, SPOR, YAKACIK, STAD, ÖZTAŞ, MERAL, CENGİZ TOPEL, KUZEY, EDEBİ, PATİKA, İTFAİYE, ŞAHABBEY, ÖZSÖĞÜT,



TUZLA: 10.00-13.00 saatleri arasında AYDINLI - YAVUZER , REŞİT ,SADRAZAM , SÜHEYLA , EZEL , MENEKŞE , PAŞAKÖY , HAYRAT , YALIN , MELİSA , RAVZA ,