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Çevre

İstanbul'da 65 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren 7 derece birden düşecek

06 Eylül 2015 21:03

İstanbul 37.9 derece ile 1950 yılından bu yana "en sıcak Eylül günü" nü geçirdi. Kentte 37.9 dereceyi bulan sıcaklık Pazartesi günü 7 derece birden düşecek ve yağış görülecek.

Sıcaklık Pazartesi 28, salı 26 dereceye inecek. Ankara da açık ve çok sıcak, 34 derece. İzmir'de zayıf rüzgarla sıcak çarpması tehlikesi sürüyor, sıcaklık gölgede 37, güneşin altında ise 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Bursa bugün güneşli 37 derece, Antalya'da nem oranı tekrar artışa geçiyor. Hissedilen sıcaklık 38 dereceye çıkacak.

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