İstanbul'da 65 yaş üzeri vatandaşlara toplu taşıma yeniden ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Esenyurt’ta yaptığı seçim gezisinde 65 yaş üzeri vatandaşların nüfus cüzdanlarını göstererek tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini açıkladı

Uygulamayla birlikte 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar, İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti veren İETT otobüsleri, TCDD Hatları, İstanbul Metro, Tramvay ve Füniküler Hatları, İstanbul Otobüs A.Ş. hatları, Özel Halk Otobüsleri Hatları, İstanbul Şehir Hatları, Dentur ve Turyol Hatları ile Mavi Tur Hatlarında çalışan tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz olarak seyahat edebilecek. Uygulamadan, 65 yaş ve üzerinde olan yaklaşık 700 bin İstanbullunun yararlanacağı belirtiliyor.

Esenyurt'ta Roman Kültür Evi açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Roman vatandaşların ricasını kırmadı, sahnede çiftetelli oynadı. Topbaş, toplu taşıma araçlarını 65 yaş üzerindeki vatandaşların yeniden ücretsiz olarak kullanabileceklerini, uygulamanın da bugünden itibaren başladığını söyledi.

30 Mart yerel secim çalışmalarına Esenyurt'ta devam eden İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Roman Kültürevini hizmete açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Roman ezgileri ve danslarıyla son buldu. Seçim çalışmaları nedeniyle Esenyurt ilçesine gelen İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da Romanların ricalarını kırmadı, sahnede vatandaşlarla çiftetelli oynadı. Romanların yoğun ilgi gösterdiği törende Esenyurt Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Necmi Kadıoglu'nun yanı sıra AK Parti milletvekilleri Tülay Kaynarca, Feyzullah Kıyıklık, Ahmet Dağtekin de katıldı.

‘İnsan her şeyi affeder ama…’

Törende konuşan Topbaş, Kasımpaşa'da büyüdüğünü, Hacıhüsrev'de uçurtma uçurttuğunu anlatarak "İnsan her şeyi affeder, adam yerine konmamayı affetmez. Yıllarca başta Romanlar olmak üzere milleti, toplumu, halkı adam yerine koymayanları gördük iktidarlarda. Roman arkadaşlarım oldu. Küçücük şeyden mutlu olurlar. Bugüne kadar kimse dikkate almadı" dedi.

Topbaş, 15 Mart'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bir şölen düzenleneceğini duyurdu. Romanlara istihdam sağlamak üzere hassas davrandıklarını ifade eden Topbaş, "Buradaki insanlarımıza iş konusunda da hassasiyetler yapacağız. Bu insanlar çok çalışkan. Evleri atölyeye çevirelim. Evlerde hanım kardeşlerim üretim yapsınlar" dedi.



65 yaş üstüne toplu taşıma ücretsiz

Toplu taşıma araçlarını 65 yaş üzerindeki vatandaşların ücretsiz kullanmaları uygulamasının yeniden başlayacağı müjdesini veren Topbaş, "Bugün buradan başlatıyoruz. Nüfus kağıdını gösteren, kartı olmasa bile bu vasıtalara bedava binecek. İstanbul'da yaşayan 700 bin civarında 65 yaş üstü insan var. Otobüse, metroya, toplu taşımaya binerken, nüfus kağıdını çıkartıp gösterecek, ücretsiz binecek. Şu andan itibaren başlatıyoruz" diye konuştu.



Topbaş'tan çiftelli

Konuşmasının ardından Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Adnan Demiröz Topbaş'a plaket takdim etti. Topbaş'ın Roman Kültürevi'nin açılış kurdelesini kesmesinin ardından alanda Roman ezgileri yükseldi. Roman şarkıcı Kobra Murat'ın övgüleriyle karşılaşan Topbaş, Kobra Murat'ın çiftetelli isteğini kırmadı ve bir süre oynadı.