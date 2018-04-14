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Yaşam

İstanbul'da 3 bin polisin katılımıyla asayiş operasyonu

"Yeditepe Huzur" uygulaması kapsamında İstanbul'da 39 ilçede denetim yapıldı

14 Nisan 2018 02:19

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan koordinasyonunda kent genelinde  120 noktada, 3 bin polisin katılımıyla yapılan, 2018'in 6. uygulaması saat  20.00'de başlatıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet  müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali  Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve  Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de  aralarında bulunduğu ekipler katıldı.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de  destek veriyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan  denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar  üzerinde duruluyor. Suç ve suçlularla kesintisiz mücadele etmek amacıyla yapılan  uygulamaların, gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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