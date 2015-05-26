'İstanbul'da 200 bin kişi yer değiştirecek'

İstanbul'da dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri için imzalar atıldı. Esenler'de 90 bin bina 10 yıl içinde yenilenecek. Binaların inşa edileceği arazi ilçede yerleşimin olduğu alanın yüzölçümünden daha büyük. Askeri alan olarak kullanılan bu arazide, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenler'in büyük bölümü yeniden inşa edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Esenler Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "İmar ve mülkiyet sorunları nedeniyle ilçemizde herhangi bir işlem yapılamayan 40 bin konut var. Bu proje ile 200 bin kişinin transferini gerçekleştireceğiz. Bu 40 bin konut başta olmak üzere toplam 90 bin konutu yenileyeceğiz. Kuracağımız şehir, toprağa yakın olacak; en fazla altı katlı binalardan oluşacak. Geleneksel mimari ile modern bir şehir kurulacak; son teknoloji bilgi işlem ürünleriyle donatılmış olacak. En önemli özelliği ise, bu şehir kendi üzerinde yaşayana bir maliyet getirmeyecek" diye konuştu.

‘Ranta açılmayacak park olacak’

Transfer edilecek olan konutların yerine de parkların yapılacağını ifade eden Başkan Göksu, “Ranta açılmayacak park olacak. Hayatlarını rant penceresinden görenler, oturup kalktıklarında her şeyi rant olarak görenler, Hz. Mevlana’nın ifadesiyle bir insan bir başka insanı tanımlarken hep kendisini tanımlar diyor. Hayatlarını rant, menfaat ve oportünist bir anlayışla inşa edenler elbette durdukları yerde bütün hayatı rant olarak görürler. Bizse siyaset felsefemiz gereği durduğumuz yeri rantı değil insanın inşası ve ihyası olarak görürüz. Biz medeniyet tasavvuru içerisinde her bir insana ona hizmet etmeyi en büyük kazanım olarak gören bir siyaset felsefesinde sahip insanlar topluluğuyuz” ifadelerini kullandı.

‘Esenler ismine layık olmaya gidiyor’

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ise, 20’inci asrın en büyük problemlerinden birisinin insanoğlunun esenlik bulması olduğunu söyledi. Bakan Güllüce, “Esenler esenlik bulunan, herkesin esenlik için doğduğu bir yere dönüşüyor. Allah o günleri hepimize göstersin. Esenler ismine layık olmaya doğru gidiyor. Biz esenliğin olduğu bir şehri kurmak ve bu projeyi hayata geçirmek için desteklerinden dolayı zımni bir şekilde de bizim bakanlığa destek vermiş oldular. Ben hem Esenler hem de Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum” dedi.