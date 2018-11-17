İstanbul'da 17 Kasım Dünya Prematüre Günü etkinliği

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)-17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar\'ı Ek Hizmet Binası\'nda “Prematüre Bebekler Mezun Oldu” etkinliği gerçekleştirildi

Prematüre bebeklerin beslenmesi ve bakımı konusunda insanları bilgilendirmek amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak kutlanıyor.Bu doğrultuda Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası konferans salonunda bir etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinliğe; hastane yönetimi, yenidoğan yoğun bakım birim çalışanları ve hastanede prematüre olarak dünyaya gelen ve yaşama tutunmuş çocukların aileleri katıldı.Düzenlenen programın ardından bebeklere temsili mezuniyet belgeleri verildi.

\"HER 10 BEBEKTEN 1\'İ PREMATÜRE OLARAK DÜNYAYA GELİYOR\"

Türkiye\'de doğan her 10 bebekten 1\'i prematüre olarak dünyaya geldiğini dile getiren SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Cömert; “Bu bebekler erken dünyaya gelmeleri nedeniyle solunum, beslenme, büyüme gelişme ve görme ile ilgili pek çok sorunla karşılaşabiliyorlar. Bu yüzden bu bebeklerin yenidogan yoğun bakım hizmeti verebilen özel merkezlerde özel bakım almaları gerekmektedir. 17 Kasım Dünya Prematüre gününü de bu bebekler ve sorunlarıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla, prematüre bebeklerimiz ve aileleriyle bir araya gelerek kutluyoruz. 17 Kasım Dünya Prematüre günümüz kutlu olsun.” dedi.Ben prematüre annesiyim” başlıklı sunumunda bebeği ile yaşadığı sürece değinen Prematüre annesi Laylo Muhammediyeva, Süleymaniye Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin sayesinde zorlu sürecin üstesinden daha kolay geldiğini söyledi.Normal gebeliğin süresinin ortalama 40 hafta olduğu eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor.