İstanbul'da 12 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 09.00-21.00 saatleri arasında Alemdar Mahallesi Zeynepsultan Camii Sokak, Alay Köşkü Caddesi Hükümet Konağı ve Güzel Sanatlar sokakları, Alemdar ile Yerebatan caddeleri, Hobyar Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.



Ayrıca, Beylikdüzü'nde 08.00-20.00 arası Kavaklı Mahallesi Deniz Aktaş, Batı ve Kosova caddeleri, Büyükçekmece'de 08.00-20.00 arası Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi, Avcılar'da 08.00-20.00 arası Üniversite Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Sarıgül ve Bağcı sokakları, Şişli'de 09.00-15.00 arası Merkez Mahallesi Halaskargazi ve Abide-i Hürriyet caddeleri ve Oktay Celebi Sokak, Esenyurt'ta 09.00-17.00 arası Firuzköy Mahallesi Bağlariçi, Çavuş, Mustafa Kemal Paşa ve Hasan Önel caddeleri, Sultangazi'de 09.00-15.00 arası Habibler Mahallesi, Avcılar'da 09.00-17.00 arası Cihangir, Denizköşkler, Gümüşpala ve Firuzköy mahalleleri elektrik alamayacak.



Aynı gün, Zeytinburnu'nda 09.00-12.00 arası Maltepe Mahallesi Fatih Şehitleri ve Litros sokaklarında, Silivri'de 09.00-16.00 arası Ortaköy Mahallesi Hümayun Caddesinde, Küçükçekmece'de 09.00-13.00 arası Atakent Mahallesinde, Bayrampaşa'da 13.00-16.00 arası Kartaltepe Mahallesi Cicoz Yolu ve 50. Yıl caddelerinde elektrik kesintisi yapılacak.