İstanbul'da 10 ilçede elektrik kesintisi

Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir, Maltepe, Şile, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'nin bazı mahallelerinde bugün elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre;

Kadıköy'de 09.00-14.00'te, Koşuyolu Mahallesi, Dr. Eyüp Aksoy Sokak'a, 07.30 - 18.30'da, Sahrayı Cedit Mahallesi, Çamlıpark, Feritbey, Mescitli, İnönü sokaklarına,

Pendik'te 09.00-11.00'de, Çamçeşme Mahallesi, Topselvi, Ada sokaklarına, 09.00-12.00'de, Harmandere Mahallesi, Ceviz, Saray, Ova, Harman, Emir Sultan, Aras sokaklarına, 12.00-16.00'da, Bahçelievler Mahallesi, Kaşmir, Nazım Hikmet, Filinta, Duygu, Çay sokaklarına, 16.00-18.00'de, Bahçelievler Mahallesi, Nişanca, Şehit Fethi, Küre, Sirayet, Mesut, Mayıs, Göl, Manav, Gamze, Ertuğrul sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Kesinti yapılacak diğer mahalle ve sokaklar şöyle:



"Tuzla'da 13.00-17.00'de, Orhanlı Mahallesi ve sokaklarına,

Ümraniye'de 09.30-18.30'da, Madenler Mahallesi, Sarıgazi Yolu, Pamukova, Fetih, Ferah sokaklarına, 09.00-15.00'te, Yaman Evler Mahallesi, Karacabey, Küçüksu, Haldun Alagaş, Yaman Cami, Nakış, Rüzgarlı, Pirireis, Meltem, Fırtına, Ergenekon, Dilber, Zeytindalı, Burakreis, Aydede, Gelibolu, Beyder, Mithatpaşa, Kavaklıdere sokakları.

Ümraniye'de, 06.00-17.00 saatleri arasında Hekimbaşı Mahallesi Şeyh Galip, Kondol, Munzur, Küçüksu, Hanlı, Hanım sokaklar.



Ataşehir'de 09.00-13.00'te, Atatürk Mahallesi, Turgut Özal, Meriç, Sedef sokaklarına, 09.00-18.00'de, İçerenköy Mahallesi, Emekçiler, İpekçi, Başıbüyük Yolu sokaklarına, 09.00-16.00'da, Barbaros Mahallesi, Şebboy ve Menekşe sokaklarına,

Ataşehir'de, 09.00-13.00 saatleri arasında İçerenköy Mahallesi Doğanbey, Ata, Muradiye, Töre, Askent, Bahçelerarası, Sibel, Didem sokaklarına, İnönü Mahallesi Alpkaya, Kainat, Kar sokaklarına, 08.00-18.00 saatleri arasında Örnek Mahallesi, güldeste, Abdülkerim Şebik, Ney sokaklar.

Maltepe'de, 09.00 - 11.00 saatleri arasında Cevizli Mahallesi Selim, Duru, Cengiz Çıkmazı, Yılmaz, Cengiz, Yavuz, Bağdat sokaklar.

Şile'de 09.30-18.00'de, İsaköy Mahallesi ve sokaklarına, 09.00-17.00'de, Satmazlı Mahallesi, Korucu Mahallesi, Korucuköy, Erenler Mahallesi, Aycan, Ahmetli Mahallesi ve sokakları.



Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Murat Reis Mahallesi, Şehit Nazmi Ermurat, Çavuşdere, Türbe, Huzur Camii, Küfeci, Bostaniçi sokaklarına,

Üsküdar'da, 09.00-12.00 saatleri arasında Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Türbe Kapısı, Halk, Esvapçı, Açık Türbe, Açık Türbe Mektebi, Hakimiyeti Milliye, Eski Mahkeme, Ahmediyehalk, Şair Naili, Kefçedede Mektebi, Dr. Fahriatabey, Esvapçı, Gündoğumu sokaklarına, ayrıca 09:00 - 12:00 saatleri arasında Ahmediye Mahallesi Halk, Emin Ongan sokaklarına, 09:00 - 12:00 saatleri arasında Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi, giriftzen Asım Çıkmazı, Halk sokaklarına 08.00-18.00 saatleri arasında, Küplüce Mahallesi Özburun sokaklar.

Sancaktepe'de 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis Mahallesi Uğur, Cemal Gürsel, Leylak sokaklarına, 09.00-11.00 saatleri arasında Osmangazi Mahallesi Halay, Çay, Mimar Sinan, Beyti, Aydoğdu, Ezan, Hac, Hilal sokaklar.

Çekmeköy'de, 12.30-16.30 saatleri arasında Aydınlar Mahallesi Kazım Karabekir, Aran, Kuyu, Açangül, Sarnıç sokaklar.