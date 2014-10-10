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İstanbul'da 10 bölgede elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası'nda Bahçelievler, Bakırköy, Zeytinburnu ve Bağcılar'ın da aralarında bulunduğu 10 bölgede 12 Ekim'de elektrik kesintisi yaşanacak

10 Ekim 2014 14:48

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 10 bölgeye 12 Ekim'de elektrik verilemeyecek.  

İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle: 

 

Bahçelievler 

 

Bahçelievler'de 09.00-18.00'da, Yenibosna Köy Altı Mevkii Oruç Reis, Remzi Özkaya, Arifağa sokaklar, A Tekstil, Side Tekstil, Taner Çorap, Liola Tekstil,

08.00-18.00 saatleri arasında Çobançeşme Mahallesi Maviler Örme, Kavak Sokak, Çuhadarlar Alüminyum, Dicle Kimya TM Binası, Narsan Holding, Naci Kasım, Barbaros Hayrettin, Vezir ve Preveze sokak

 

Güngören

 

Güngören'de 09.00-19.00 saatleri arasında, Güngören Merter Keresteciler Sitesi, Savaş Caddesi ve civarı,

08.00-18.00 arasında Haznedar Mahallesi Sakarya Sokak, Kınalı, Eski Londra Asfaltı, Heybeli, Şevketdağ caddeleri ve Köşkler Sokak,

 

Bakırköy

 

Bakırköy'de 09.00-13.00 saatleri arasında, Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu, Osmaniye E-5 Yanyol sokaklar, Ekrem Kurt Bulvarı ve çevresi.

 

Zeytinburnu

 

Zeytinburnu'nda 12.00-16.00 arasında Kazlıçeşme Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Sokak, Prof. Dr. Muammer Aksoy, 10. Yıl caddeleri ve civarı,

15.00-19.00'da Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi 8. ve 7. caddeler ve civarı.

 

Gaziosmanpaşa

 

Gaziosmanpaşa'da 00.00-06.00 saatleri arasında, 26 Sokak, Necip Fazıl Caddesi, Anadolu Mahallesi Muhtarlığı, Akşemseddin Caddesi, Salcano Bisiklet, 588 Sokak, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, İsmet İnönü caddeleri, Bolluca Cami, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi, Ayazma İÖO, Atatürk Caddesi, 516 Sokak, Germe, Germe Durusu Yolu, Germe Kızılcaali Yolu ve civarı.

 

Beylikdüzü

 

Beylikdüzü'nde 13.00-18.00 arasında, Yakuplu Mahallesi Haramdere Sanayi Sitesi ve civarı,

08.00-18.00 arasında Yakuplu Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Caddesi, Hürriyet Bulvarı ve civarı,

09.00-18.00 arasında Bakırcılar Sanayi Sitesi, Karanfil, Menekşe caddeleri ve civarı, Marmara Mahallesi Habaş Sınai, Kuyumcular Sokak, Liman ve civarı.

 

Küçükçekmece

 

Küçükçekmece'de 08.00-18.00 saatleri arasında, Gültepe Mahallesi, Yıldırım, Ülkü, Şengül, Ümit, Güven, Işık, Akıncı, Üzüm sokaklar, Tezyuvam Sitesi ve Pehlivan Sokak,
Esenler'de 09.00-17.00 arasında, Menderes Mahallesi, 379, 380 sokaklar ve civarı.

 

Esenyurt

 

Esenyurt'ta 09.00-18.00 arasında, Atatürk Caddesi, 1, 2, 381 sokaklar ve civarı.

 

Bağcılar

 

Bağcılar'da 09.00-11.00 arasında, Göztepe Mahallesi, Karanfil, Sarı Asma, Pınar, Umut, Pehlivan, Panayır, Karanfil sokaklar, 11.00-13.00 arasında, Göztepe Mahallesi Kanarya, Kader, Kezban, Kandil, Şerif sokaklar, Maslan Caddesi, Kelebek Sokak, 13.00-15.00 arasında Evren Mahallesi Aslı Sokak, Halkalı Caddesi, Bahar Caddesi, Bahar Sokak ve Yılmaz Yıkama. (AA)

 

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