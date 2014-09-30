Elektrik ve doğalgaza yüzde 9'luk zam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik ve doğalgaza Ekim ayından itibaren yüzde 9 zam yapılacağını açıkladı.

Bakan Yıldız, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artışa gidilip gidilmeyeceğine yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin son 24 aydır herhangi bir fiyat artışına gitmediğini dile getiren Taner Yıldız, oluşan maliyet artışının yerli kaynaklarla telafi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Bakan Yıldız, "Ancak bu yıl içerisinde su rejimindeki düzensizlikler ve yağış azlığı bizi bunları dengeleyemeyecek bir noktaya getirmiş bulunuyor. Hem elektrik hem doğalgaz fiyatlarında önümüzdeki aydan başlamak kaydıyla, ekim, kasım ve aralık aylarını içermek kaydıyla, yüzde 9'luk fiyat artışına gidiyoruz" diye konuştu.