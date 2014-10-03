Elektrik ve doğalgazdan sonra benzine de zam geliyor

Benzinin tonu 890 dolardan, 912 dolara çıktı. Bu yükselişin benzinin litre fiyatına bayram öncesinde 6-7 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Kurban Bayramı’nda yola çıkmaya hazırlan tatilciler, depolarını zamlı benzinle dolduracak. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 890 dolardan, 912 dolara çıktı. Bu artışın pompada benzine bu gece 6-7 kuruş zam olarak yansıması bekleniyor.

Habertürk’ün Ankara’da enerji yönetiminden aldığı bilgiye göre Brent petroldeki düşüşün akaryakıtta yarattığı indirim yönlü fiyat avantajı, dolar kurundaki yukarı doğru hareketlilik nedeniyle sıfırlandı. Dolar kuru dün öğlen saatlerinde 2.2732 lira düzeyinde seyretti. Ters yönde hareket eden petrol ve dolar kurunun birbirini dengelediği anda uluslararası piyasalardan gelen bir haber, akaryakıt sektörünü bir kez daha zam kıskacına aldı. Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 890 dolardan, 912 dolara çıktı. Bu artışın, cuma gününü cumartesi gününe bağlayan (bayramın ilk günü) gece, iç piyasada pompada, benzine 6-7 kuruş zam olarak yansıması bekleniyor.

Motorin ve LPG’ye yok

Motorin ve LPG ile ilgili hesaplama yapan uzmanlar bu iki üründe zam beklenmediğini belirterek, “Petrol ve dolar kuru olağanüstü yükselmezse bu iki üründe de fiyat artışı olmaz” dediler.