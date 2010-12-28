-İSTANBUL'A YENİ ÜNİVERSİTE TBMM (A.A) - 28.12.2010 - İstanbul'da, Gelişim Üniversitesi adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulmasına dair kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından, İstanbul Gelişim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmasını öngörüyor. Üniversitede, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri yer alacak.