İstanbul'a su sağlayan Pabuçdere Barajı kurudu

Kırklareli’nin Vize İlçesi’nde bulunan ve İstanbul’a su sağlayan 10 barajdan biri olan Pabuçdere barajı mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle kurudu. Yağış almayan bölgedeki barajda İSKİ verilerine göre su seviyesi yüzde 0,32’e kadar düştü.

Vize İlçesi Kıyıköy Beldesi’nde, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) bağlı olan Pabuçdere barajı son yılların en büyük su kaybına uğradı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle yağış görmeyen ve İstanbul’a yıllık 60 milyon metreküp su sağlayan barajın seviyesi yüzde 0,32 olarak ölçüldü. Hürriyet'ten Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Yirun ve Şenol Aksoy'un haberine göre, 2000 yılında hizmete alınan barajın uzun yıllardır ilk kez bu seviyede kuruduğunu ifade eden Kıyıköy Beldesi Kale Mahallesi Muhtarı Şaban Turan şunları söyledi:

"30 Metre yüksekliğinde su bulunuyordu. Fakat 3 aydan bu yana kadar su seviyesi sıfıra kadar indi. Şuan İstanbul’u Kıyıköy Pabuçdere barajından su gitmediği için büyük bir felaket bekliyor. İstanbul için büyük bir tehlike arz ediyor. Eğer yağmur olmazsa veya önlem alınmazsa, bir iki ay sonra İstanbul büyük bir su sıkıntısı yaşayacaktır. Kıyıköy’de yaşayanlar olarak üzülüyoruz. Yetkililer gelip görsünler Kıyıköy Pabuçdere barajı bitmiş vaziyette."

Kıyıköy Beldesi’nde yaşayan Tarık Çetin ise, "Havaların kurak olması nedeniyle Pabuçdere barajıNda su kalmadı. Daha önce bu kışın başında su seviyesi 20 metrelerin üzerindeydi. Ama şu an İstanbul için büyük susuzluk tehlikesi var" dedi.

İSKİ verileri korkuttu

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan 10 barajda geçen yılın bu zamanları yüzde 83.3 olan doluluk oranı bugünlerde 29.84’e kadar geriledi. Aynı verilere göre İstanbul’a yıllık 60 milyon metreküp su sağlayan Pabuçdere barajında şuandaki su seviyesi 0.18 milyon metreküpe olarak ölçüldü.

Bakan 'susuz bırakmayız' demişti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, geçtiğimiz hafta toplu açılış törenlerine katılmak için geldiği Edirne’de İstanbul’un su sıkıntısına da değinerek "kimseyi susuz bırakmayız" demişti. Yaşanabilecek su sıkıntısı için A, B ve C planları olduğunu ifaden Bakan Eroğlu, planların detayları sorulduğunda ise "O bizim meslek sırrımız, bunlar teknik konu. Bakın yağışlar da geliyor" cevabını vererek elindeki hava tahmin raporlarını göstermişti.