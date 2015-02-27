İstanbul'a 'Mega Proje'

İstanbul'a ilişkin yeni proje ile ilgili açıklamayı, tanıtımı bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu yapacak. Şimdilik detaylar sır gibi saklanıyor ama o projenin İstanbul'un trafiğini rahatlatacak bir proje olması bekleniyor.

Proje ''Mega Proje'' olarak adlandırılıyor. Başbakan ve Ulaştırma Bakanı gözlerin çevrildiği açıklamayı İstanbul'da sabah saatlerinde birlikte kamera karşısına geçerek yapacak.

Mega Proje'nin içinde öncelikle Boğaz'a yapılacak 3. tüp geçitin olacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Latin Amerika dönüşü bunun sinyalini vermişti. Bu tüp geçitin Boğaziçi ile FSM köprüsü arasına inşa edileceğini belirtmişti.

Ulaştırma Bakanı da daha önce İstanbul'a ilişkin önemli bir projenin Başbakan tarafından açıklanacağını vurgulamış ve İstanbul'un trafik çilesini azaltacağını söylemişti.