Ulaştırma Bakanı: İstanbul trafiğine mega proje geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan "İstanbul'un yine trafiğini rahatlatmaya yönelik olarak bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Onu belki Sayın Başbakanımızla birlikte 1 ay içerisinde açıklarız diye düşünüyoruz. İstanbul trafiğini rahatlatacak sürpriz bir proje, mega proje" dedi.

‘Hızlı tren büyük ölçüde rahatlatacak’

TBMM'de kurulan soruşturma komisyonunun 4 bakanla ilgili iddialara ilişkin kararını ve Genel Kurul sürecini değerlendiren Elvan, komisyon kararına saygı duyduklarını, Genel Kurul'da da milletvekillerinin kendi düşüncelerini, kendi şahsi yaklaşımlarını ortaya koyacaklarını söyledi. Elvan, bir soru üzerine bölünmüş yollar sayesinde yıllık 15 milyar lira tasarruf edildiğini belirtti.

‘Köprüde gecikme görünmüyor’

CNN Türk'e konuk olan Elvan’ın, gündemdeki konulara ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

İstanbul'un trafik sorununu çözmeye yönelik projelere ilişkin bilgi veren Elvan, İstanbul'u rahatlatacak önemli projelerden birinin üçüncü köprü üzerinden geçecek hızlı tren hattı olduğunu ve bu projenin önemli ölçüde İstanbul'un trafiğini rahatlatacağını belirtti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 29 Ekim'de açılması konusunda gecikme görünmediğini dile getiren Elvan, raylı sistemi de 2017 sonu veya 2018'de açmayı planladıklarını ifade etti.

‘1 ay içinde mega proje’

Gebze-Halkalı hattının ne zaman açılacağına yönelik soru üzerine Elvan, bu yılın biraz zor göründüğünü ancak en kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Elvan, şunları kaydetti: İstanbul'un yine trafiğini rahatlatmaya yönelik olarak bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle gerçekten geniş halk kitlelerinin bir noktadan, başka bir noktaya seyahat ettiği kesimlere yönelik trafiği daha da rahatlatıcı, vatandaşlarımıza nefes aldırabilecek proje üzerinde çalışıyoruz.

Onu belki Sayın Başbakanımızla birlikte açıklamayı düşünüyoruz, biraz zamana ihtiyacımız var. 1 ay içerisinde açıklarız diye düşünüyoruz. İstanbul trafiğini rahatlatacak sürpriz bir proje, mega proje ve İstanbul trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak olan bir proje.

Elvan, Haydarpaşa Garı'nın geleceğine yönelik soruyu yanıtlarken de "Bakanlık olarak garın yangından sonra tamiratı, restorasyonuna yönelik bir çalışma yaptık. Bununla ilgili tabi nihai bir karar verilmiş değil açıkçası. Mutlaka bunun muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Haydarpaşa Garı'nın başına kötü bir şey gelmez onu ifade etmek istiyorum, kimse merak etmesin" dedi.

Atatürk Havalimanı'nın geleceği

İstanbul'a üçüncü havalimanının yapılmasıyla Atatürk Havalimanı'nın durumunun ne olacağına ilişkin Elvan, şunları kaydetti: Orada konut alanı olacak gibi bir şey söz konusu değil. İkincisi, üçüncü havalimanı ihalesine çıkarken 'üçüncü havalimanına tarifeli uçuşların üçüncü havalimanı için kullanılacağı' ifadesi yer aldı. Yani tarifeli uçuşlarımız yeni şu anda yapmakta olduğumuz üçüncü havalimanında olacak. Ama tarife dışı uçuşlar, charter uçuşları olabilir, özel uçakların bu havaalanımızı kullanması söz konusu olabilir, kargo uçaklarımızın kullanması söz konusu olabilir. Tarife dışı uçuşlara engel olabilecek bir durum söz konusu değil.

Dolayısıyla, Atatürk Havalimanımız da gerçekten Türkiye'nin, İstanbul'un ihtiyacı olan bir havalimanı olacak. Havalimanı olmaya devam edecek. Burada eğer 'tarifeli bir sefer yapılacak mı?' diye soruluyorsa, hayır tarifeli sefer olmayacak. Atatürk Havalimanı'nı muhafaza edeceğiz ama Atatürk Havalimanı'nda tarife dışı uçuşlar, özel uçaklar için uçuşlarımız, kargoya yönelik uçuşlarımız söz konusu olabilecek. Üçüncü havalimanını yapsak da İstanbul'un Atatürk Havalimanı gibi bir havalimanına ihtiyacı olacak.

Bakan Elvan, üçüncü havalimanı yapılacak alandaki bataklığın kurutulmasına yönelik çalışmaların tamamlandığını ve bu konuda sıkıntı olmayacağını, çalışmaların beklendiği gibi gittiğini bildirdi.

Elvan, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik soruya, "Elbette gerçekleştirilecek, o konuda hiçbir tereddüdünüz olmasın. Bununla ilgili arkadaşlarımız çok yoğun bir çalışma yaptılar, teknik düzeyde detay çalışmaları gerçekleştirdiler. Bununla ilgili yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağız" yanıtını verdi.