Ataköy sahile bir mega proje daha

Ataköy Turizm Kompleksi olarak bilinen içinde Galleria Alışveriş Merkezi, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel, Ataköy Marina Hotel, Ataköy Marina ve Ataköy Marina Park yer alıyor. Bunun ön tarafına da deniz doldurularak büyük bir kruvaziyer gemilerin de yanaşabileceği Mega Yat limanı yapılacak. Şantiye kuruldu. Bakırköy Belediyesi de proje için düğmeye basıldığını duyurdu.

Radikal’den Ömer Erbil’in haberine göre, Ataköy Turizm Kompleksi, halen Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Şadan Kalkavan, Fuat Miras, Gündüz Kaptanoğlu, Eşref Cerrahoğlu ve Metin Kalkavan tarafından kurulan Dati-Denizciler Ataköy Turizm ve İnşaat A.Ş. tarafından yönetiliyor.

Üst kullanım hakkı Dati Holding’de olan arazinin sahibi ise TOKİ. Daha önce TOKİ ve Dati Holding arazi için ihaleye çıkmış ancak katılan olmadığı için ihale iptal edilmişti. İhaleyle sadece Mubarek Mansimov’un sahibi olduğu Palmali Grubu ile Ferit Şahenk’in Doğuş Grubu temsilcilerinin ilgilendiği, Fettah Tamince’nin de HaliçPort’u almadan önce limana ilgi gösterdiği ancak daha sonra vazgeçtiği ileri sürüldü. Şimdi ise DATİ Holding’in liman inşaatına başladığı belirtiliyor.

Ataköy Turizm Kompleksi projesinde mega yat limanı, turistik oteller, rezidanslar ve yeni AVM’ler yapılacak. Galeria, İstanbul Göz hastanesi, benzin istasyonu, Sheraton tarihe karışacak. Deniz 600 metreye kadar doldurulacak. Ataköy’deki diğer izin verilen inşaatlarda olduğu gibi yükseklik 70 metre olacak. Böylelikle sahil ile Ataköy evleri arası tamamen kapanacak.

Bakırköy Belediyesi projenin başladığını duyurarak, şimdilik sadece Mega Yat Limanı inşaatının başladığını, diğer projelerin henüz hayata geçirilmediğini belirttiler. Ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Dati Holding ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.