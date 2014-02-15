İstanbul'a Hollywood onaylı sinema labaratuvarı

Mars Entertainment Group'un ortakları Muzaffer Yıldırım, Esas Holding ve Actera Group İstanbul'da Hollywood onaylı bir dijital film laboratuvarı açarak filmleri sinema salonları için dijitale çevirecekler.

Ayşegül Akyarlı Güven’in wsj.com.tr’de yer alan haberine göre, Yeni proje için Avrupa'nın en büyük ve Hollywood onaylı yazılım firmalarından Ari ile çalışacaklarını ifade eden Muzaffer Yıldırım "Amaç hem hızı ve görüntü kalitesini artırmak, hem de koca film makaralarını ortadan kaldırmak" diye konuştu.

Bin Volt adlı Türk prodüksiyon şirketinin de teknolojisini kullanacakları bu dijital laboratuvardan önce Kasım ayında Mars Grup bünyesindeki tüm sinemaların dijitale dönüşümünün sağlandığını dile getiren Yıldırım, "Kasım ayında bunun için 40 milyon dolar yatırım yaptık. Bizdeki dönüşüm tamamlandı. Filmi dönüştürmek maliyetli değil. Daha maliyetli olan sinema salonlarının dijitale dönüşmesi" diye konuştu.

2013 yılı ilk çeyreği itibariyle Türkiye'de toplam 2 bin 200 sinema salonu bulunuyordu. 2012 yılında 45 milyon bilet satıldı. Bu satışlardan 425 milyon lira ciro elde edildi.

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