-İSTANBUL'A ''EN BÜYÜK'' MEYDAN İSTANBUL (A.A) - 08.07.2010 - Birçok miting ve yürüyüşe ev sahipliği yapan Çağlayan, yapılacak düzenleme ile trafiğin yer altına indirilmesi sonucu, 22 bin metrekarelik İstanbul'un en büyük meydanına dönüştürülecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye ile İl Özel İdare ve Karayolları Bölge Müdürlüğünün ortak yürüttüğü çalışmayla, Çağlayan Kavşağı iki katlı kavşak haline getirilecek. Toplam 700 metre uzunluğunda alt geçitlerin yapılacağı kavşakta, trafik yer altına indirilerek, Çağlayan, 22 bin metrekare yayalaştırılmış alan haline getirilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş', ''Üç kurum ile ortak bir proje üretilecek. İstanbul en büyük meydanına kavuşuyor. Adliyenin açılışına yetiştirilecek ve inşaat başladıktan sonra yaklaşık 4 ayda tamamlanacak. Hem hızlı hem büyük bir çalışma olacak'' dedi. Topbaş, Abide-i Hürriyet Parkı ile bütünlük içinde yapılacak olan meydan düzenlemesi ile ''bölgede oturan, çalışan ve Avrupa'nın en büyük adliye sarayı olan İstanbul Adliyesi için sosyal bir merkez oluşturulacağını ve projenin, ileride yapılması planlanan metro istasyonunun dikkate alınarak hazırlandığını'' belirtti. Belediyenin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünce hazırlanan proje ile Şişli'deki Kağıthane Caddesi'nin, Çevreyolu ve Piyalepaşa yönünün 12 metre aşağısından alt geçit ile Çevreyolu ve Piyalepaşa istikametine bağlanacağını ifade eden Topbaş, Kağıthane ilçesinin ana çıkışlarından biri olan Kağıthane yolunun ise 6 metre aşağısından Şişli, Piyalepaşa istikametlerine, Piyalepaşa Bulvarı istikametinden gelen araçların ise 6 metre aşağısından alt geçitle, Kağıthane ve Şişli istikametlerine ulaşabileceklerini bildirdi. Kadir Topbaş, proje sonucunda, İstanbul'un 700 metrelik alt geçide, iki katlı Çağlayan Kavşağı'na ve 22 bin metrekarelik trafikten arındırılmış alana sahip olacağını kaydetti.