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Kültür-Sanat

Jack White'ın turnesine Dean Fertita da katıldı

Dean Fertita, dünya turnesi kapsamında 7 Kasım'da İstanbul'a da gelecek olan Jack White'ın, hayatını kaybeden klavyecisi Isaiah 'Ikey' Owens'ın yerini alacak

02 Kasım 2014 11:51

10 Haziran tarihinde yayınladığı “Lazaretto”nun Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’deki ilk konserini 7 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirecek olan 21. yüzyılın en yetenekli ve üretken isimlerinden Jack White’ın turnesine Dean Fertita da dahil oldu.

Radyo Eksen'deki habere göre, 14 Ekim tarihinde Meksika’da trajik bir şekilde kalp krizi geçirerek yaşama veda eden Jack White’ın turne klavyecisi Isaiah “Ikey” Owens’ın yerini alacak olan Dean Fertita, White’ın The Dead Weather grubunda da yer alıyor.

Jack White, kabettiği arkadaşı hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Ikey’in yerini kimse dolduramaz. Ama o, The Dead Weather’ın yanısıra, Queens of the Stone Age’de de kendisini ispatlamış süper yetenekli bir müzisyen."

Günümüzün en yetenekli müzisyen ve prodüktörlerinden sayılan ve efsanevi The White Stripes grubunun kurucusu olan Jack White, BTürkiye'de ilk kez 7 Kasım Cuma akşamı saat 18.00'da Volkswagen Arena'da sahne alacak. 120 TL değerindeki biletler, Biletix.com'dan alınabiliyor.

 

Jack White hakkında

 

1999 yılında The White Stripes ile birlikte adını duyuran; "Fell in Love with a Girl", "Seven Nation Army", "Jack", "Icky Thump" gibi hitlere imza atan ve Meg White ile arkasında pek çok başarılı albüm bırakan Jack White, ilk solo albüm çalışması olan Blunderbuss'ı 2012’de yayımladı.

The White Stripes'ın yanı sıra The Raconteurs ve The Dead Weather gibi gruplarının da kurucu üyesi olan Jack White, Danger Mouse, Daniele Luppi ve Norah Jones işbirliğiyle "Rome" adlı albümdeki üç şarkıya da vokal yaptı. Rolling Stone tarafından gelmiş geçmiş en iyi gitaristlerden biri olarak gösterilirken 21. yüzyılın en yetenekli ve üretken isimlerinin başında olduğunu da kanıtladı. Son olarak geçtiğimiz aylarda son yirmi yılın en çok satan plağı rekorunu elde eden ikinci albümü Lazaretto'yu kendi plak şirketi Third Man Records üzerinden XL Recordings ve Columbia Records işbirliği ile yayımladı.

 

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