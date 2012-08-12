İstanbul'a beklenen sağanak geldi

Türkiye'nin batı kesimlerinde yağması beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı. Aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Havanın kararmasının ardından şimşekler çaktı ve sağanak yağmur başladı. Trafikte seyreden araçlar farlarını yakmak zorunda kaldı. Yaklaşık 1 saat süren sağanak yağmur nedeniyle birçok yolda su birikintileri oluştu. Kısıklı'da yolda bulunan trafik dubaları suda sürüklendi; vatandaşlar güç anlar yaşadı. Meteoroloji, akşam saatlerinde yağışın şiddetini azaltarak süreceğini belirtti. Yarın ise Şile ve Ümraniye dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul dahil olmak üzere kuzeybatı kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da) görülecek gök gürültülü sağanağın kuvvetli olması bekleniyordu.

Yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Çanakkale'nin merkezi ile Bozcaada, Gökçeada, Biga, Çan, Gelibolu, Lapseki, Ezine ve Ayvacık ilçelerinde de gökgürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Balıkesir'in Gönen, Bandırma, Manyas, Erdek ve Marmara Adası'nda da kısa süreli kuvvetli gökgürültülü sağanak uyarısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.



Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış



Bursa'nın Karacabey ilçesindeki fırtına ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yeni Mahalle'deki ve Saadet Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı. Aşırı yağış nedeniyle bazı mahallelerdeki yer altı şebekesi iflas etti. Fırtınanın şiddetiyle kopan ağaç dalları, evlerin çatılarına hasar verdi.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Hasan Karahasanoğlu, yaptığı açıklamada, hasadı devam eden domateste ve mısırda ciddi zarar olduğunun bilgisini aldıklarını kaydetti.

Karahasanoğlu, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından hasar tespiti yapacaklarını belirtti.