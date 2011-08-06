-İSTANBUL'A 250 YENİ OTOBÜS DAHA GELECEK İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş, 250 yeni ''Erguvan Otobüsü'' daha toplu taşımada vatandaşların hizmetine sunmak için ihaleye çıkıyor. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşımda hizmete sunduğu erguvan rengi otobüslere takviye geliyor. İstanbul'un üç bölgesinde hizmete alınan 172 otobüse ek olarak 28 hatta 109, Anadolu dar bölgesi için 23 hatta 66 ve Beyoğlu dar bölgesi için 32 hatta 75 olmak üzere toplamda 250 yeni erguvan renkli damalı otobüs için ihale yapılacak. www.istanbulotobus.com.tr internet adresinden görülebilen ihale şartnameleri, İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi Küçük Çiftlik Parkı Karşısı Şişli/İstanbul adresinden temin edilebilecek. İstanbul'daki 3 bölgenin rotasyonlu hat kiralama ihaleleri, 24-25 Ağustos tarihlerinde İGDAŞ Genel Müdürlüğü binasında yapılacak. Otobüslerin EURO 5 (dizel) (Doğalgaz ve elektrikliye dönüştürülebilecek özellikleri var), alçak ve düztabanlı, özürlü aparatlı tekerlekli sandalye rampalı, sesli uyarı sistemi, LCD monitörlü bilgilendirme sistemi, 18–28 derece ayarlanabilir klima sistemi, iç ve dış güvenlik kameraları, 32 koltuk, 60 adet de ayakta yolcu kapasitesine sahip olmaları gerekiyor.