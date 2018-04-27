İstanbul, yeşil şehirler sıralamasında sonuncu!

Hollandalı seyahat sitesi TravelBird tarafından hazırlanan Yeşil Şehir Endeksi (Green Cities Index) sonunda ortaya ilginç bir tablo çıktı. Dünyanın en popüler 50 seyahat destinasyonu arasında gösterilen şehirleri yeşil alana sahip olma oranlarıyla sıralayan raporda İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci ve Yeni Zelanda kenti Auckland ikinci sırada yer alırken, nüfusa oranla en az yeşil alana sahip şehirler Tokyo, İstanbul ve Atina olarak sıralandı.

Araştırmayı yürüten yetkililerden Fiona Vanderbroeck, “Birçok popüler şehir yeşil alan açısından gelişme kaydetti. Fakat bizim amacımız şehirlerin yeşille iç içe olmasıdır” dedi.

Yapılan araştırmada en yeşil kentler olarak İzlanda’nın başkenti Reykjavik, Yeni Zelanda’nın Auckland kenti ve Slovakya’nın başkenti Bratislava gösterildi. İsveç’in Gothenburg kenti ve Avustralya’nın Sydney kenti de ilk beşte yer alırken, listenin sonra sırasında tanıdık şehirler dikkat çekti.

120.000 nüfuslu Reykjavik’te her bir bireye 410 metrekarelik yeşil alan gelirken, sıralamanın sonlarında sırasıyla, Tokyo, İstanbul, Atina, Lyon ve Santiago yer aldı. İstanbul kişi başına düşen yeşil alan 4,9 metrekare olarak belirlendi.