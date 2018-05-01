İstanbul 'yeşil alan'da sondan ikinci

Dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49. sırasında.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göre, İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı yasal sınır olan 15 metrekarenin çok uzağında; 8 metrekare civarında. İlçe bazında ise durum daha da kötü.

Habertürk'ün aktardığına göre yasal sınır altında kalan 30 ilçenin 6'sı 1, 21'i ise 8 metrekarenin altında yeşil alana sahip bulunuyor. Kent, giderek yok olan yeşil alanlarıyla şimdi de dünya üzerindeki popüler şehirler arasında son sıralarda yer aldı.

Dünya üzerindeki 50 popüler şehir arasında yapılan araştırmaya göre, kişi başına 410.8 metrekare yeşil alan düşen İzlanda'nın başkenti Reykjavik birinci sıraya yerleşirken, İstanbul listenin 49. sırasında yer aldı.

Kişi başına düşen yeşil alan 4.9 metrekare

İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanın 4.9 metrekare olduğu saptandı.

İlk sırada yer alan Reykjavik kentini ikinci sırada kişi başına 357 metrekare yeşil alan düşen Yeni Zelanda'dan Auckland takip etti. Üçüncü sırada ise Slovakya'nın başkenti Bratislava yer alırken, kentte kişi başına 333 metrekare yeşil alan düştüğü saptandı.

İlk üçü takip eden diğer kentler ise, Gotebourg, Sydney, Prag, Roma, Bern, Hamburg ve Riga oldu. Listenin son sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo yer alırken, Tokyo'da kişi başına sadece 4.03 metrekare yeşil alan düştüğü görüldü.

Listenin 48. sırasında ise kişi başına 6.45 metrekare yeşil alan düşen Yunanistan'ın başkenti Atina bulunurken, Atina bu rakamla Türkiye'nin bir basamak üstüne yerleşmiş oldu.