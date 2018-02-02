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Eğitim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencisinin büyük başarısı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinden Esra Dandin, Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan uluslararası kongrede gerçekleştirdiği poster çalışmasıyla ödüle layık görüldü

02 Şubat 2018 17:12

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerinden Esra Dandin, Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan uluslararası kongrede gerçekleştirdiği poster çalışmasıyla ödüle layık görüldü.

Yunanistan’ın Selanik kentinde 3’üncüsü gerçekleştirilen  “Çağdaş Tıbbın Öncülerinin Keşfi” isimli uluslararası kongrede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ne ödül geldi.

Konferansta, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Angelos Sikalidis ve Yrd. Doç. Dr. Aleksandra Kristo birer sunum gerçekleştirirken, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri Esra Dandin, Merve Öztağ, Pelin Uğur, Arda Deliismail ve Büşra Gültekin de poster çalışmalarıyla konferans kapsamında düzenlenen yarışmaya katıldılar.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Esra Dandin’in poster çalışması,75 poster arasından seçilerek ödüle layık görüldü.

Esra Dandin’in, “Farklı Sosyo-ekonomik seviyelerdeki Türk kadınlarının anne ve çocukta görülen obeziteye bağlı hamilelik komplikasyonları hakkındaki bilgi düzeyleri” başlıklı çalışması, önümüzdeki günlerde Yunan İmmünoloji Birliği’nin bilimsel dergisinde özel sayı olarak yayınlanacak.

(FOTOĞRAF)

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