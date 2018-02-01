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Eğitim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerine KOSGEB ödülü

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 3 öğrencisi tarafından geliştirilen 3 ayrı proje, ‘KOSGEB İş Planı Ödülleri’ kapsamında ilk üçe girerek ödüle layık görüldü

01 Şubat 2018 13:49

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin 3 öğrencisi tarafından geliştirilen 3 ayrı proje, ‘KOSGEB İş Planı Ödülleri’ kapsamında ilk üçe girerek ödüle layık görüldü.

KOSGEB’in 2017-2018 eğitim döneminde girişimcilik dersi alan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği İş Planı Ödülleri’nden üçü İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğrencilerine verildi. Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’nun 3 öğrencisinin projeleri 443 öğrenci arasından seçilen 6 iş planı arasına girdi.

ÖDÜL ALAN PROJELER

Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmede; birincilik ödülünü \'Yıldız Sağlıklı Yaşam Köyü\' iş planı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nurselen Yıldız, ikincilik ödülünü \'LEYL Cam Atölyesi\' iş planı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Saliha Büşra Sazil, üçüncülük ödülünü ise \'E-Ticaret\' iş planı ile Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret programı 2. sınıf öğrencisi Taha Kerem Yıldırım aldı.

KOSGEB\'in para ödülünü öğrencilerin en fazla 24 ay içinde işini kurmuş olmaları kaydı ile verdiği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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