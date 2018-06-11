İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 7'inci mezunlarını verdi

Selin GÜRSEL – Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) – 2017-2018 eğitim öğretim yılının bitmesi ile binlerce genç üniversiteden mezun oluyor. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) de 7’nci kez öğrencilerini mezun etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımları ile gerçekleşen mezuniyet töreninde tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrenciler kep attı.

Tören öğretim üyelerinin ve öğrencilerin salondaki yerlerini almalarının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmalarını Milli Eğitim Bakanı Dr. İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Öğrenci Konseyi Başkanı Şeyhmus Ortakaya ve okul birincisi Sinan Yavuz yaptı.

“BUGÜN HAYATA YENİ BAŞLIYORSUNUZ”

Konuşmasında ailelerin çocukları için çok büyük fedakârlıklar yaptıklarını dile getiren İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Hiçbir karşılık beklemediniz. Onlar da şimdi donanımlarıyla, gelecek hayalleri ve pırıl pırıl hedefleriyle size o fedakarlığın karşılığını vermek için bir başlangıç yapıyorlar. Onlara güveniyoruz. İnsan yaşamının en önemli noktası attığı adımdır ve başlangıçtır” dedi.

Yeni mezun olan öğrencilerden yana beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirten İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Bugün hayata yeni başlıyorsunuz. Ailelerinizin, bu milletin, devletin size verdiklerini artık bugünden itibaren siz iade etmeye başlayacaksınız” şeklinde konuştu.

Mezun öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Bakan İsmet Yılmaz da, “Türkiye her geçen dün daha fazla büyüyor, gelişiyor. Ancak şuna inanıyorum ki bugün buradan mezun olan Yeni Yüzyıl ailesinin mensuplarıyla birlikte çok daha fazla büyüyecek ve gelişecektir” dedi. Bakan Yılmaz, konuşmasının ardından bölüm birincilerine plaketlerini verdi.

“BİRİNCİLİĞİMİ KENDİME REFERANS ALMAK İSTİYORUM”

Hayatına akademisyen olarak devam etmek istediğini söyleyen okul birincisi, Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Sinan Yavuz da, “Buralara kadar gelmemde emeği olan başta aileme ve öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Okulum adına böyle bir birincilik aldığım için mutluyum” dedi.

MEZUNİYET YEMİNİNİ OKUYARAK KEP ATTILAR

Törende daha sonra öğrenciler hep birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya’nın okuttuğu mezuniyet yeminini tekrarladılar. Yeminin ardından ise öğrenciler mezuniyet sevincini kep atarak kutladılar.

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