İstanbul Yarı Maratonu parkuru pazar sabahı trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart Pazar günü koşulacak. 10 bin 389 kişi ile tarihinin en kalabalık startını verecek koşuda dünyanın en iyi elit atletleri, Tarihi Yarımada’da birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek. Maratonun koşulacağı parkur, pazar sabah 07:00'den itibaren trafiğe kapatılacak.

Spor İstanbul tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü start alacak. World Athletics’in Elite Label kategorisinde yer alan ve 2021'in yol yarışları sıralama listesinde yılın en iyi yarışı seçilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde koşulacak.

Spor İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan düz parkuruyla atletlere en hızlı yarı maraton derecelerini yapma imkânı sağlıyor. Bu yıl 10 bin 389 kişilik rekor katılımla tarihinin en kalabalık startını verecek etkinlikte sporcular, 21K, 10K ve paten kategorilerinde yarışacak.

Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız’dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

Yeni rekor beklentisi

Geçen yıl kadınlarda dünya yarı maraton rekorunun kırıldığı N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, bu sene de büyük rekabete sahne olacak. Erkeklerde en iyi yarı maraton dereceleri 59 dakikanın altında olan Daniel Mateiko (58:26) ve Rodgers Kwemoi (58:30) Tarihi Yarımada’da kozlarını paylaşacak. Kadınlarda ise geçen yıl N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nu üçüncü sırada tamamlayan Hellen Obiri (1:04:22) yeniden İstanbul’da koşacak. Türk erkek elit atletler Aras Kaya, Ramazan Özdemir, Halil Yaşın, Ömer Alkanoğlu, Kenan Sarı, Mahkum Değer, İslam Taşçı ve Süleyman Bekmezci podyum için yarışacak. Türk kadın elit atletler Yasemin Can, Fatma Karasu, Meryem Erdoğan, Nuran Satılmış, Duygu Turgut Boyan ve Gizem Nur Keskin Tarihi Yarımada’daki yarışta Türkiye’yi temsil eden isimler olacak.

Parkur sabah 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak

Spor İstanbul'dan verilen bilgiye göre; N Kolay İstanbul Yarı Maratonu parkuru 27 Mart Pazar sabahı saat 07:00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Yarışma programı şöyle olacak:

08:00 Paten start

08:40 10K start

10:00 Elit atlet ve 21K start

11:30-12:00 Ödül töreni

14:00 Etkinliğin sona ermesi