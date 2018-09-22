İstanbul ve Ankaralı gençlerin üniversite tercihi Bolu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi, konumu nedeniyle İstanbul ve Ankaralı öğrencilerin tercihi oldu.

Son sınavın ardından 5 bin öğrenci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'ne kayıt yaptırdı. Yaklaşık 30 bin öğrencinin bulunduğu okulun doluluk oranı yüzde 91\'e yükseldi. İstanbul ve Ankara gibi metropoller arasında köprü olan Bolu, bu illerden gelen öğrencilerin de tercihi oldu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu\'nun metropollerin tam merkezinde olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

\"İstanbul, Bursa ve Ankara gibi illere yakınız. Bu 3 ilin de nüfustaki sayısı yaklaşık olarak 25 milyon civarında. Bunlara yakınlığından dolayı da bu büyük kentlerimizden burayı öğrencilerimizin tercih ettiğini düşünüyoruz. Şu anda Kredi ve Yurtlar Kurumu\'nun kendi yatırımları ve özel sektöre yaptırdığı yerleşim yerleri sayesinde bu sene yapılan yurtlarla Bolu\'da sorun ortadan kalktı. Şu anda Bolu\'da hem erkek hem kız öğrenciler için kontenjanlarında sıkışma yok. Hâlâ daha kısmi de olsa bir boşluk olduğunu biliyoruz. Bolu ilimiz öğrenciye sunduğu yurt imkanıyla da yine büyük bir eksiği kapatmış oluyor. Öğrencilerimiz geldiğinde yerleşim konusunda sıkıntı çekmeyecekler. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Üniversitemiz tüm olanakları onlar için hazırladı. Genel tüm hazırlığımızı bitirdik. Kampüsümüz çok düzenli şekilde çalışıyor. Üniversitemizin bir özelliği de çok doğal bir mekanda bulunması. Bu yüzden \'Tabiatın kalbinde bir üniversite\' sloganını kullanıyoruz.\"



FOTOĞRAFLI