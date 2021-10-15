İstanbul Valisi Yerlikaya: 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin doz aşı uygulandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Ekim itibarıyla İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz Koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.

Daha önce İstanbul'daki 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranını paylaşan Vali Yerlikaya, bu kez 14 Ekim itibarıyla yapılan aşıların yaş gruplarına uygulanma oranlarını da paylaştı. 65 yaş üstü vatandaşların 3. doz aşı oranını yüzde 74 olarak açıklanmıştı.

TIKLAYIN- Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’daki 65 yaş üstü ve 18 yaş altının güncel aşılama oranını açıkladı

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu verileri paylaştı:

"İstanbul'da 14 Ekim itibarıyla 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı. Yaş gruplarına göre aşı oranları:

"20-24 yaş arası kişilerin 1. doz aşılanma oranı yüzde 78, 2. doz aşılanma oranları yüzde 62.2. Yaşları 25-29 arası olan kişilerin 1.doz oranı yüzde 75 , 2.doz oranı yüzde 60.1. Yaşları 30-34 arası olan kişilerin 1.doz aşılanma oranı yüzde 76.5, 2.doz aşılanma oranı yüzde 63.4. Yaşları 35-39 arası olan kişilerin 1.doz aşı oranı yüzde 79.5, 2.doz aşı oranı 68.1. Yaşları 40-44 arası olan kişilerin 1. doz aşı oranı yüzde 82.9, 2. doz oranı ise yüzde 73.3. Yaşları 45-49 arası olan kişilerin aşılanma oranları 1.doz yüzde 85.8, 2.doz yüzde 78."



"50-54 yaş arası kişilerde aşılanma oranları 1.doz yüzde 88.1, 2.doz yüzde 82.3. 55-59 yaş arası kişilerin aşılanma oranı 1.doz yüzde 90.4, 2.doz yüzde 86.5. 60-64 yaş arası kişilerin aşı oranı ise 1.doz yüzde 92.1, 2.doz yüzde 89.6."