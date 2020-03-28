İstanbul Valisi Yerlikaya: Taksilerin şehirler arası ulaşımda kullanılamasına izin verilmeyecek

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan 'şehirler arası ulaşımın kısıtlanması' kararına ilişkin bilgilendirme yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirler arası toplu ulaşımda kullanılamayacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklamıştı. Ayrıca yurt dışı uçuşları tamamen durdurulmuş, yurt içi uçuşlarda da sınırlandırılmıştı.

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Yerlikaya, bu kapsamda bugün saat 17.00'de otogarlardan son seferlerin hareket ettiğini duyurmuş, otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlandığını belirtmişti.

Çocukların market ve pazar yerlerine girişi yasaklandı

Akşam saatlerinde bir açıklama daha yapan Yerlikaya, "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirler arası toplu ulaşımda kullanılamayacak" ifadesini kullandı.

Ayrıca Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırıldı" dedi.

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