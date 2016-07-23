İstanbul Valiliği'ne götürülen erler, darbe girişimi içinde olduklarını televizyondan öğrendiler!

Darbe girşiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi ''tatbikat var" deyip yataklarından kaldırılıp tanklarla İstanbul Valiliği'ne götürülen erler, darbe girişimini marketteki televizyondan öğrendi.

Askerliğinin bitmesine iki gün kalan ve valiliğe tatbikat için geldiğini sanan er gerçeği marketteki televizyondan öğrendi. Haberi gören erler, olduğu yerde kala kaldı.

Yere oturan askerler gözyaşlarına boğuldu. Olayın şokunu yaşayan ve sürekli "Abi biz ne yapıyoruz" diye soran askeri esnaf sakinleştirdi. Erlerin bir kısmı esnafın da ikna çabasıyla silahlarını bıraktı.

Watch video!