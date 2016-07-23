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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul Valiliği'ne götürülen erler, darbe girişimi içinde olduklarını televizyondan öğrendiler!

Erlerin bir kısmı esnafın da ikna çabasıyla silahlarını bıraktı

23 Temmuz 2016 19:25

Darbe girşiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi ''tatbikat var" deyip yataklarından kaldırılıp tanklarla İstanbul Valiliği'ne götürülen erler, darbe girişimini marketteki televizyondan öğrendi.

Askerliğinin bitmesine iki gün kalan ve valiliğe tatbikat için geldiğini sanan er gerçeği marketteki televizyondan öğrendi. Haberi gören erler, olduğu yerde kala kaldı.

Yere oturan askerler gözyaşlarına boğuldu. Olayın şokunu yaşayan ve sürekli "Abi biz ne yapıyoruz" diye soran askeri esnaf sakinleştirdi. Erlerin bir kısmı esnafın da ikna çabasıyla silahlarını bıraktı.

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