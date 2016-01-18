İstanbul Valiliği: Bugün eğitim - öğretime devam edilecek

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meteorolojik verilere göre karyağışının yarın (bugün - T24) öğlenden itibaren azalarak ilimizi terketmesi beklendiğinden eğitim öğretime devam edilecektir" dedi.

Vali Şahin'in dün (17 Ocak 2016) gece 'okulların tatil edildiğini' açıkladığı tweet sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada da şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; ilimizde devam eden kar yağışının yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı, öğle saatlerinden itibaren ise ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple 19 Ocak 2016 Salı günü hava koşullarının eğitim-öğretime engel olmayacağı değerlendirildiğinden, okullarımızda eğitim faaliyetlerine devam edilecektir.Valiliğimizle ilgili haber, duyuru ve açıklamalar, resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır. Bu sebeple www.istanbul.gov.tr internet adresi ile @vasipsahin , @TC_istanbul ve facebook.com/istanbulvaliligi sosyal medya hesapları dışında yapılan paylaşımlara vatandaşlarımız tarafından itibar edilmemesi önem arz etmektedir."