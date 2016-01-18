Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'in bazı ilçelerinde yarın okullar tatil

Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova'nın bazı ilçelerinde okulların kar yağışı ve kuvvetli tipi sebebiyle tatil edildiği açıklandı. Bugün okulların tatil olduğu İstanbul'la ilgili valilik henüz bir açıklama yapmadı.

Yalova Valiliği etkili olan kar ve tipi yüzünden yarın (19 Ocak Salı) il genelindeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Valiliğin aldığı bu karar, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden duyuruldu.

Balıkesir'in 5 ilçesinde tatil

Balıkesir'in 5 ilçesinde yarın (19 Ocak Salı) okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Manyas, Savaştepe, Gönen, Bandırma ve Marmara ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 19 Ocak Salı tatil edildiği bildirildi.

Çorlu'da okullar bir gün tatil

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde etkili kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ile öğretime, yarın (19 Ocak Salı) için bir günlüğüne ara verildiği bildirildi. Şehir merkezi için ise henüz bir açıklama yapılmadı.

İstanbul valisi heniz bir açıklama yapmadı

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in dün gece ''Okulların tatil edildiğini'' açıkladığı tweet ile sosyal medyada paylaşım rekoru kırmıştı. Bugün Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "Meteorolojik verilere göre kar yağışının öğleden itibaren azalarak ilimizi terk etmesi beklendiğinden eğitim öğretime yarın devam edilecek."