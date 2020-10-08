İstanbul Valiliği vatandaşları uyardı: Sağanak yağış, etkisini artıracak!

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bugün (perşembe) akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışların etkisini arttırarak gece saatlerine kadar yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarı doğrultusunda bugün devam eden sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği, yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

İstanbul için tahmini hava durumu şöyle:

09.10.2020-Cuma günü: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gün boyu kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10.10.2020 Cumartesi günü: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.