İstanbul Valiliği'nden Feminist Gece Yürüyüşü açıklaması: 13 kişi gözaltına alındı
11 Mart 2021 11:27
İstanbul Valiliği, Feminist Gece Yürüyüşü'nde 1'i yaşı küçük olmak üzere toplamda 13 kişinin gözaltına alındığını dururdu.
Valilik'ten yapılan açıklamada, "Beyoğlu ilçemizde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca 'Feminist Gece Yürüyüşü' adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir" denildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 Mart'ta operasyon düzenlediği belirtilerek, "Açık kimlikleri tespit edilen (18) şüpheli şahıstan (1) yaşı küçük şahıs olmak üzere, toplam (13) şüpheli şahıs 10.03.2021 tarihinde yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.