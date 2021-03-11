Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı

İstanbul Taksim'de gerçekleştirilen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla evlerinden polis baskınıyla gözaltına alındı. Kadınların, İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

Bu yıl polis ablukasına rağmen Taksim Sıraselviler'de başlayıp Karaköy'de son bulan Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kadının evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınan kadınlar arasında insan hakları aktivisti Nimet Tanrıkulu'nun yanı sıra İlayda Cantaş,

Ebru Sert, Merve Bektaş, Zeynep Çakır, Sedef Özer, Pelin Şahin, Besra İşsever, İlknur Birol ve Devrim Çapar olduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve yürüyüşte atılan sloganlar olduğu belirtiliyor.

Kadınlar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Gözaltı işleminin savcılık talimatıyla gerçekleştiği öne sürüldü.

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