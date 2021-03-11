Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılanların gözaltı gerekçesi; ritme göre zıplamak!

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla evlerinden gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri "Tayyip" sloganları ve "ritme göre zıplamak" olarak belirtildi.

Taksim'de düzenlenen 19. Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ev baskınları ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 kadının İstanbul Vatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yaptığı duyuruda, ev baskınlarının gerçekleştiğini ve kadınlara yöneltilen suçlamanın “Cumhurbaşkanı’na hakaret” olduğunu kaydetti.

Tutanaklarda kadınların ağzında maske olması sebebiyle slogan atanların tespit edilemediği, tespit edilenlerin ritme göre zıplayanlar olduğu belirtiliyor.

Yapılan açıklamada, "8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan müvekkillerimiz ev baskınları ile gözaltına alınıyor. Henüz gözaltı kararını görmemekle birlikte müvekkillerimize cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının yöneltildiği bilgisini edindik" ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan çok sayıda kadın, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' gerekçesiyle evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı