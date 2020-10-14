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İstanbul Valiliği, gösterimi yasaklanan Kürtçe tiyatro oyununa soruşturma başlattı

14 Ekim 2020 15:55

İstanbul Valiliği, İBB Şehir Tiyatroları'nın ekim programında yer alan ve gösterimi yasaklanan "Bêrû" adlı Kürtçe oyun hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"'Teatra Jiyana Nü' özel tiyatro ekibi tarafından 13 Ekim 2020 tarihinde sergilenmesi planlanan 'Beru: Klakson Borizan Birt' isimli tiyatro oyunu, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımızca Kürtçe olduğu için yasaklanmamıştır.

Türkçe, Kürtçe veya hangi dilde olursa olsun, terör propagandası yapmak kanunlarımızda yasaktır ve bu tür girişimlere kesinlikle müsaade edilemez. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

Teatra Jiyana Nü (Yeni Yaşam Tiyatrosu) isimli tiyatro grubunun -sözde- Devlet ve Terör ilişkilerini irdeleyen  "Beru; Klakson Borizan Birt" isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK Terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur.  Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır"

 

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