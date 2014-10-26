İstanbul Valiliği 29 Ekim'de kapatılacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tören provası için trafiğe kapatılacak cadde ve sokaklar ile alternatif yollları açıkladı. Trafiğe kapatılan yollar şöyle: "Topkule, Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne çıkan bağlantı yolları, Topkapı, Edirnekapı Kavşağı ve Vatan Caddesi kesişim noktası, Mahmutbey yolu ve Topkule arası, Mahmutbey Köprüsü ve Sultançiftliği kavşağı arasında kalan yol."

Alternatif yol ve güzergahlar

D-100 Karayolu'ndan Vatan Caddesi'ne gidecek olan sürücülerin Haliç Tünel, Edirnekapı, Fevzipaşa Bulvarı, Aksaray güzergahını veya Haliç Tünel, Ayvansaray ışıklardan Balat yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini kullanmaları, E-80 Karayolu'nu kullanacak sürücülerin, Milliyet Gazetesi karşısından TEM Otoyolu istikametini kullanmaları, Sahil yolunu kullanacak sürücülerin sahil güzergahından Yenikapı-Kumkapı-Sirkeci istikametini kullanmaları, Vatan Caddesi'ni kullanarak Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan gerek ambulans sürücüleri, gerekse diğer sürücülerin Sahil yolunu tercih ederek Samatya'dan Cerrahpaşa-Çapa-Haseki veya Vakıf Gureba Hastanelerine intikal etmeleri, Fatih istikametinden aynı gerekçelerle hastanelere intikal edecek sürücülerin Atatürk Bulvarı-Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanmaları uygun olacaktır.

Kadıköyde'de bazı yollar kapalı

Öte yandan Valilik açıklamasında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kadıköy"de bazı yolların bugün trafiğe kapatıldığını belirtti. Kapatılan yollar şöyle: "Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi (Bostancı Meydandan Kızıl Toprak Meydana kadar olan kısım ayrıca Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar) Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi BP ışıklardan Bağdat Caddesi Göztepe ışıklara kadar olan kısım ayrıca Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar) Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ethem Efendi Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesine kadar kapalıdır. Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesine çıkan tüm ara sokaklar kapatılacaktır."

Alternatif yollar

"Sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) Ve D-100 güzergâhına çıkan yolları kullanmaları uygun olacaktır."