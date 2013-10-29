İstanbul Boğazı'nda 29 Ekim şöleni

Gösterilerin başlatılacağı alana tekne ile gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "90. yılında Marmaray ile taçlanan Cumhuriyetimiz kutlu olsun, nice yıllara" dedi.

Bu sırada bir grubun "Heryer Taksim Heryer Direniş" diye bağırdığı duyuldu. Topbaş'ın slogan atan gruba dönerek baktığı görüldü.

Topbaş şöyle konuştu: "Bin yıllık tarihimizden süzülen medeniyetimizin meşalesini cumhuriyet ile yaktık ve aydınlattık ve bu meşalenin 90. yılını şu anda kutlamaktayız. Nice yılları, güzellikleri birarada yaşayacağız. Bu coğrafyada 76 milyonluk büyük bir aile olarak geleceğe birlikte yürümekteyiz. Heyecanlarımız, umutlarımız, beklentilerimiz aynı. Hep beraberiz. Farklılıklarımızın zenginliklerini yaşadığımız bir çoğrafyada birlikteyiz. 1000 yıllık tarihten gelen kardeşliğimiz pekişiyor.

İstanbul'dan Cumhuriyet meşalesini bütün Türkiye'ye, dünyaya yansıtmak üzere buradayız. 2005'ten beri bu güzelliği dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz. Bizim bu ulusal günümüzün güzellikleri bütün dünyaya yansıtılsın ve İstanbul Boğazı'ndan bu güzellikler bütün insanlar tarafından bilinsin. Çünkü İstanbul gerçek anlamda barış, hoşgörü ve huzur kenti.

Dünyaya bu mesajı veren, güzellikleri barındıran bu kentten dünyaya haykırmaya çalışıyoruz; Biriz, beraberiz, kolkola girdik ve geleceği, tarih yazıyoruz. Bugün sayın başbakanımızın heyecanıyla İstanbul'a katmış olduğu Marmaray'ın getirdiği güzellikler arasından inşallah diğer büyük cumhuriyetimizi taçlandıracak projelerle milletçe geleceğe yürüyeceğiz. Bu büyük millet olmamızın yansımalarıdır. Milletimizin tamamına, bütün bireylere, sağlık afiyetler ve nice Cumhriyetler diliyorum. Gelecek bizim diyorum."

Topbaş daha sonra butona basarak kutlamaları başlattı.