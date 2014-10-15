29 Ekim resepsiyonu 'Beştepe'de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez evsahipliği yapacağı, 29 Ekim resepsiyonu için davetiyeler gönderilmeye başlandı. Davetiyelerde 'Cumhurbaşkanlığı' ifadesinin yanında 'Beştepe' ifadesi konulması dikkat çekti.

Hurriyet.com.tr'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu, bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilmeyecek; resepsiyon adresi olarak davetiyede, Cumhurbaşkanlığı gösterildi, ancak "Cumhurbaşkanlığı" ifadesinin yanına parantez içinde "Beştepe" ifadesinin konuldu.

Davetiyede, cumhurbaşkanlığı resmi binası olarak parantez içinde "Beştepe" ibaresinin konulması, 29 Ekim'e kadar Cumhurbaşkanlığı'nın resmen Beştepe'de yeni kurulan binaya alınacağını da ortaya koyuyor.

CHP'li Gülsün Bilgehan: Davetiyeye Atatürk yazmamak için...

Yeni Cumhurbaşkanlığı binasındaki 29 Ekim resepsiyonunun davetlilerinden olan CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, davetiyenin "birçok boyutu ortaya koyduğunu" söyledi. Bilgehan, şöyle konuştu;

"Orada yapılan konut Başbakanlık konutu olarak yapıldı. Yargının kararına rağmen binanın inşasına devam edildi. Yani, binanın yasal bir imar sorunu var.



Çankaya Köşkü terkedildi. Bunun hiçbir mantıklı açıklaması yok. Çankaya Köşkü'nün 91 yıldır manevi ve simgesel değeri var. Çankaya Köşkü, Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu yer. 91 yıldır orada kutlanıyor. İlk defa Cumhuriyet, Çankaya Köşkü'nden farklı bir mekanda kutlanacak.

Bina, Atatürk'ün kendi öz malı olup, hazineye devrettiği Atatürk Orman Çiftliği üzerine yapıldı. Oranın adı Atatürk Orman Çiftliği. Yani yine Atatürk'ten kurtulamamışlar. Ancak davetiyeye Atatürk yazmamak için, "Beştepe" diye yer belirtmişler."