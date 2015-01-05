İstanbul Üniversitesi'nde 'biber gazı'nın zararlı etkileri tartışılacak

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 10 Ocak'ta 'Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Kemal Atay Amfisi'nde gerçekleşecek olan sempozyumda, uzmanlar biber gazının zararlı etkilerini ve bu konudaki bilimsel çalışmaları anlatacak.

Prof. Dr. Tunçalp Demir'in başkanlığında gerçekleşecek sempozyumun programı şöyle:



09.30 - 09.45 Açılış

Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı

Beyazıt İlhan - TTB Merkez Konseyi Başkanı

09.45 - 10.00

Biber Gazı Kısa Film Gösterimi - TTB

10.00 - 10.45

I. Oturum

Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Sağlık

Oturum Başkanları: Peri Arbak, Ali Özyurt

Kimyasal Silahlar - Coşkun Canıvar

Solunum Sistemi - Nilüfer Aykaç Kongar

Cilt - Mualla Polat

10.45 - 11.00 Kahve Arası

11.00 - 12.30

II. Oturum

Göz Yaşartıcı Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri

Oturum Başkanları: Tunçalp Demir, Zeki Kılıçarslan

Acil Servis'te Yaklaşım - Özgür Karcıoğlu

Ortopedik Travmalar - Fatih Sürenkök

Ruhsal Sorunlar - İlker Özyıldırım

Adli Raporlama - Ümit Ünüvar

12.30 - 13.30 Öğlen Arası

13.30 - 14.40

III. Oturum

Biber Gazına Bağlı Şüpheli Ölümlerde Alternatif Bilimsel Rapor Yazım Deneyimleri

TTB Örnekleri

Oturum Başkanları: Özdemir Aktan, Taner Gören

İrfanTuna Olgu Sunumu - Gökhan Ersoy

Metin Lokumcu Olgu Sunumu - Taner Gören

13.30 - 13.45 Kahve Arası

14.45 - 16.00

IV. Oturum

Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler

Oturum Başkanları: İbrahim Kaboğlu, Ayhan Erdoğan

Dünyada biber gazı kullanımı - Sadık Toprak

Biber gazı kullanımı ve ulusal-uluslararası hukuk - Senem Doğanoğlu

16.00 - 17.00

V. Oturum

Serbest Bildiri Sunumları

Oturum Başkanları: Selin Top, Peri Arbak

17.00 - 17.15

Sonuç Bildirgesi ve Kapanış

Ali Çerkezoğlu, Selin Top