İstanbul Üniversitesi'nde 'biber gazı'nın zararlı etkileri tartışılacak

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 10 Ocak'ta 'Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Kemal Atay Amfisi'nde gerçekleşecek olan sempozyumda, uzmanlar biber gazının zararlı etkilerini ve bu konudaki bilimsel çalışmaları anlatacak.
Prof. Dr. Tunçalp Demir'in başkanlığında gerçekleşecek sempozyumun programı şöyle:
09.30 - 09.45 Açılış
Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı
Beyazıt İlhan - TTB Merkez Konseyi Başkanı
09.45 - 10.00
Biber Gazı Kısa Film Gösterimi - TTB
10.00 - 10.45
I. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Sağlık
Oturum Başkanları: Peri Arbak, Ali Özyurt
Kimyasal Silahlar - Coşkun Canıvar
Solunum Sistemi - Nilüfer Aykaç Kongar
Cilt - Mualla Polat
10.45 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 12.30
II. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri
Oturum Başkanları: Tunçalp Demir, Zeki Kılıçarslan
Acil Servis'te Yaklaşım - Özgür Karcıoğlu
Ortopedik Travmalar - Fatih Sürenkök
Ruhsal Sorunlar - İlker Özyıldırım
Adli Raporlama - Ümit Ünüvar
12.30 - 13.30 Öğlen Arası
13.30 - 14.40
III. Oturum
Biber Gazına Bağlı Şüpheli Ölümlerde Alternatif Bilimsel Rapor Yazım Deneyimleri
TTB Örnekleri
Oturum Başkanları: Özdemir Aktan, Taner Gören
İrfanTuna Olgu Sunumu - Gökhan Ersoy
Metin Lokumcu Olgu Sunumu - Taner Gören
13.30 - 13.45 Kahve Arası
14.45 - 16.00
IV. Oturum
Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler
Oturum Başkanları: İbrahim Kaboğlu, Ayhan Erdoğan
Dünyada biber gazı kullanımı - Sadık Toprak
Biber gazı kullanımı ve ulusal-uluslararası hukuk - Senem Doğanoğlu
16.00 - 17.00
V. Oturum
Serbest Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Selin Top, Peri Arbak
17.00 - 17.15
Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
Ali Çerkezoğlu, Selin Top