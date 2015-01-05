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Sağlık

İstanbul Üniversitesi'nde 'biber gazı'nın zararlı etkileri tartışılacak

'Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu' 10 Ocak'ta gerçekleşecek

05 Ocak 2015 16:54

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 10 Ocak'ta 'Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. Kemal Atay Amfisi'nde gerçekleşecek olan sempozyumda, uzmanlar biber gazının zararlı etkilerini ve bu konudaki bilimsel çalışmaları anlatacak.

Prof. Dr. Tunçalp Demir'in başkanlığında gerçekleşecek sempozyumun programı şöyle:


09.30 - 09.45 Açılış
Selçuk Erez - İstanbul Tabip Odası Başkanı
Beyazıt İlhan - TTB Merkez Konseyi Başkanı

09.45 - 10.00
Biber Gazı Kısa Film Gösterimi - TTB

10.00 - 10.45
I. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasallar ve Sağlık
Oturum Başkanları: Peri Arbak, Ali Özyurt

Kimyasal Silahlar - Coşkun Canıvar
Solunum Sistemi - Nilüfer Aykaç Kongar
Cilt - Mualla Polat

10.45 - 11.00 Kahve Arası

11.00 - 12.30
II. Oturum
Göz Yaşartıcı Kimyasalların Sağlık Üzerine Etkileri
Oturum Başkanları: Tunçalp Demir, Zeki Kılıçarslan

Acil Servis'te Yaklaşım - Özgür Karcıoğlu
Ortopedik Travmalar - Fatih Sürenkök
Ruhsal Sorunlar - İlker Özyıldırım
Adli Raporlama - Ümit Ünüvar

12.30 - 13.30 Öğlen Arası

13.30 - 14.40
III. Oturum
Biber Gazına Bağlı Şüpheli Ölümlerde Alternatif Bilimsel Rapor Yazım Deneyimleri
TTB Örnekleri
Oturum Başkanları: Özdemir Aktan, Taner Gören

İrfanTuna Olgu Sunumu - Gökhan Ersoy
Metin Lokumcu Olgu Sunumu - Taner Gören

13.30 - 13.45 Kahve Arası

14.45 - 16.00
IV. Oturum
Biber Gazı ve Uluslararası Deneyimler
Oturum Başkanları: İbrahim Kaboğlu, Ayhan Erdoğan

Dünyada biber gazı kullanımı - Sadık Toprak
Biber gazı kullanımı ve ulusal-uluslararası hukuk - Senem Doğanoğlu

16.00 - 17.00
V. Oturum
Serbest Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları: Selin Top, Peri Arbak

17.00 - 17.15
Sonuç Bildirgesi ve Kapanış
Ali Çerkezoğlu, Selin Top

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