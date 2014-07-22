AİHM'den biber gazı kararı: Polis yaşam hakkını ihlal etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006'da Diyarbakır'da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Tarık Ataykaya'yla ilgili davada Türkiye'yi haksız buldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, AİHM, Türkiye'nin, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.

Mahkeme, baba Mehmet Ataykaya'ya mahkeme masrafları dahil 70 bin Euro ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, Türkiye'nin, ölüm nedeniyle ve sorumlularla ilgili etkili soruşturma yürütmediğine de hükmedildi.

Kararda, "Türkiye'den yaralanma ve ölüm riskinin ortadan kaldırılması için biber gazı kullanımının belirli kurallara bağlaması" istendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu tür silahların gösterilerde tekrar uygunsuz şekilde kullanılması halinde türkiye'nin yeniden mahkum edilebileceği uyarısında bulundu.