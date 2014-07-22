T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM'den biber gazı kararı: Polis yaşam hakkını ihlal etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2006 yılında başına biber gazı kapsülü isabet etmesiyle hayatını kaybeden Tarık Ataykaya davasında Türkiye'yi mahkum etti

22 Temmuz 2014 23:50

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2006'da Diyarbakır'da başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Tarık Ataykaya'yla ilgili davada Türkiye'yi haksız buldu.

ntvmsnbc'nin haberine göre, AİHM, Türkiye'nin, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkıyla ilgili maddesini ihlal ettiğine" hükmetti.

Mahkeme, baba Mehmet Ataykaya'ya mahkeme masrafları dahil 70 bin Euro ödenmesine karar verdi. Gerekçeli kararda, Türkiye'nin, ölüm nedeniyle ve sorumlularla ilgili etkili soruşturma yürütmediğine de hükmedildi.

Kararda, "Türkiye'den yaralanma ve ölüm riskinin ortadan kaldırılması için biber gazı kullanımının belirli kurallara bağlaması" istendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bu tür silahların gösterilerde tekrar uygunsuz şekilde kullanılması halinde türkiye'nin yeniden mahkum edilebileceği uyarısında bulundu. 

 

ETİKETLER

tarık atakkayaaihmbiber gazıkapsül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24