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İstanbul Üniversitesi rektörlük seçimini kazanan Prof. Tükel: Atanırsam özgür üniversite için çalışacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oyu alan Tükel'i atayıp atamayacağı merak konusu...

16 Mart 2015 00:59

Prof Raşit Tükel, İstanbul Üniversitesi’ndeki rektörlük seçiminde en yüksek oyu aldı. AKP destekli adaya karşı zafer kazanan Tükel, “Atanırsam özgür üniversite için çalışacağım” dedi.

İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen rektörlük seçimlerini, sol grubun desteğine sahip olan İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Raşit Tükel kazandı. Hükümetin ismi olarak bilinen Vekil Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise 908 oyla ikinci sırada yer aldı.

İstanbul Üniversitesi’nde 1202 oy alarak Cumhurbaşkanlığı’nın desteklediği adayı geride bırakan rektör adayı Prof. Dr. Raşit Tükel, rektörlük koltuğuna oturduğu takdirde nasıl bir üniversite hedeflediğini Taraf gazetesinden Miray Tamer’e anlattı.

 

 ‘Üniversite mi ticarethane mi’

 

İstanbul Üniversitesi’nin ciddi kan kaybettiğini ifade eden Tükel, “Akademisyenler ayrılıyor, atamalar sırasında yakınlıklar dikkate alınıyor. Eğitim ve hizmetin kalitesi giderek düşüyor” dedi. Tükel, bilgiyi meta haline dönüştüren sisteme karşı olduklarını belirterek, “İstanbul Tıp Fakültesi’nin girişimcilikle ilgili bir toplantısına katıldım. Üniversitede teknoloji merkezinin başındaki kişi gelip ‘Size iyi bir haberim var. Bir asistanımız patent yaptı, sattı para kazandı’ dedi. Kendimi bir şirketin yönetim kurulu toplantısında sandım. Her şeyin ticarileşme üzerinden tanımlandığı bir ortamdı” diye konuştu. Demokratik Üniversite Girişimi olarak ‘başka bir üniversitenin mümkün olduğuna’ inandıklarını ve buna göre çalışmalarını yürüteceklerini söyleyen Tükel, İstanbul Üniversitesi için hedeflediklerini şöyle anlattı:

 

“Liyakat’a önem veriyoruz”

 

“Bilimsel özgürlüğün sağlandığı, akademik özerkliğe sahip, demokratik ve katılımcı bir İstanbul Üniversitesi hedefliyoruz. Tüm üniversite mensupları için akademik özgürlük ve güvenceli çalışmanın sağlandığı, eğitim araştırma süreçlerinin iyileştirildiği, özlük haklarının geliştirildiği, toplum gereksinimlerine öncelik verilen bir üniversite istiyoruz. Bilimsel özgürlük, akademik özerklik… Bu kavramları slogan olarak kullanmıyorum, kağıt üzerinde kalacak kavramlar değil. Biz, yaygın olanın aksine itaat’i değil liyakat’ı temel alıyoruz. Nesnel değerlendirmelere, katılımcılığa ve saydamlığa önem veriyoruz.”

 

Bundan sonra ne olacak

 

2012’deki seçimlerde sandıktan ikinci çıkan Tükel, en yüksek oyu alanın rektörlüğe seçilmesine vurgu yapmış “demokrasinin gereğidir” diyerek adaylıktan çekilmişti. Bu sene ise en çok oyu alan 6 aday Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) sunulacak. YÖK, üç aday belirleyerek Cumhurbaşkanlığı’na gönderecek ve Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan adaylar arasından bir kişiyi seçerek İstanbul Üniversitesi’ne rektör olarak atayacak.

 

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