İstanbul Üniversitesi öğrencileri eylemi sonlandırma kararı aldı

Akademik oylamada en yüksel oyu alan Prof. Dr. Raşit Tükel'in yerine Prof. Dr. Mahmut Ak'ın rektör olarak atanmasını protesto eden İstanbul Üniversitesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri eylemi sonlandırma kararı aldı. Öğrenciler, "benim rektörüm Raşit Tükel", "Mahmut Ak istifa" sloganları atarak kampüsü terk ediyor.

Raşit Tükel, eylem kararının ardından üniversiteye giderek öğrencilerle görüşmüş ve "verilen mesajın alındığını, eylemi sonlandırarak okuldan birlikte ayrılmalarını" söylemişti. Öğrenciler, Raşit Tükel'in kendileriyle konuşmasının ardından son karara dair bir forum yapma kararı almıştı. Düzenlenen forumun ardından eylemi sonlandırma kararı alındı.

Üniversite öğrencilerinin İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Hukuk Fakültesi içerisinde devam eden eylemi sonrasında fakülte binasının etrafı polis tarafından kuşatılmıştı.

Prof. Dr. Raşit Tükel öğrencilerle görüşmek için üniversiteye gitti. Tükel, öğrencilerle görüşmesinde şunları söyledi:

"Eylemimizi yaptık. Bugüne kadar yaptıklarımıza zarar vermeyelim. Burada verdiğiniz mesaj çok anlamlı. Bu mesaj alındı, paylaşıldı. Bu işleri birlikte sürdürmemiz önemli gerçekten. Sizler bizden bir şey yapmak için tabii ki öneri bekleyemeyeceksiniz. Bizim de size ne yapacağınızı söylemek gibi bir müdahalemiz olamaz. Ancak eylemi sonlandırmayı, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi’nin bir talebi olarak değerlendirin. Eylemimizi yaptık. Bugüne kadar yaptıklarımıza zarar vermeyelim. Burada verdiğiniz mesaj çok anlamlı. Bu mesaj alındı, paylaşıldı. Bu işleri birlikte sürdürmemiz önemli gerçekten. Sizler bizden bir şey yapmak için tabi ki öneri bekleyemeyeceksiniz. Bizim de size ne yapacağınızı söylemek gibi bir müdahalemiz olamaz. Ancak eylemi sonlandırmayı, İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi’nin bir talebi olarak değerlendirin"

"Buradan hep beraber çıkalım diye geldim. Ancak bunu sakın yenilgi olarak kabul etmeyin" diyerek öğrencilerden eylemi sonlandırmalarını isteyen Raşit Tükel'den öğrenciler birlikte karar vermek için kısa bir süre istedi.

Üniversitede yapılan oylamada ilk sırayı alan Prof. Dr. Raşit Tükel yerine Prof. Dr. Mahmut Ak'ın rektörlüğe atanması üzerine bugün Beyazıt Kampüsü'nde bir eylem düzenleyen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, eylem sonrasında gerçekleştirdikleri forumda "okulu terk etmeme" kararı aldı.

'Taleplerimiz için okulumuzu terk etmiyoruz!'

Raşit Tükel'in üniversitenin bütün bileşenleri tarafından demokratik yollarla seçildiğini hatırlatan İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin "Üniversitemizi savunuyoruz!" başlığıyla yayınladıkları açıklama şu şekilde:

"Üniversitemizde yapılan rektörlük seçimleri sonucunda Prof. Dr. Raşit Tükel’in açık ara farkla birince olmasına karşın ,YÖK listede 2.sıraya düşürmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine yakınlığıyla bilinen Mahmut Ak’ı rektör olarak atamıştır.

"Rektörlük seçimleri sonunda, üniversite öğrencileri olarak Raşit Hocamızın yanında olduk. Çünkü Raşit Hoca, üniversitenin tüm bileşenleriyle birlikte üniversiteyi yönetme hedefiyle seçimlere katılmış ve bu hedefleriyle seçimi kazanmıştır. Daha önce de Raşit Tükel dışında atanacak herhangi bir adayı kabul etmeyeceğimizi ilan etmiştik. Bu doğrultuda okulumuzda; hocalarımızla ve üniversite emekçileriyle birlikte pek çok uyarı eylemi, forum ve etkinlikler düzenledik. Üniversite iradesinin Raşit Tükel’in yanında olduğunu ısrarla belirttik.

'Mahmut Ak istifa etsin, yerine Raşit Tükel atansın'

"Gelinen noktada üniversite iradesinin yok sayılması karşısında bizlere üniversitemize ve irademize sahip çıkmak düşmüştür. Bugünden itibaren okulumuzu terk etmiyoruz.

"Taleplerimiz oldukça açıktır;

-Üniversite iradesi hiçe sayılarak atanan Mahmut Ak görevinden istifa etmelidir.

-Raşit Tükel kazandığı ve hak ettiği rektörlük makamına atanmalıdır.

"Bu iki talep doğrultusunda okulumuzu terk etmeme kararı aldık. İstanbul Üniversitesi’nin sınav döneminden geçtiği şu günlerde okulumuzda kargaşa istemiyoruz. Sınavlara okulumuzda hazırlanma kararı aldık. Sıra arkadaşlarımızı kitapları ve ders notlarıyla birlikte okula gelmeye ve sınavlara okulda hazırlanmaya çağırıyoruz. Hocalarımızı, sınav sorularını okulda hazırlamaya davet ediyoruz. Bu kararı AKP’nin terörize etmesine müsaade etmeyecek, provokasyonlara gelmeyeceğiz."